قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية

أعلنت وزارة المواصلات في قطر استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل اعتبارا من اليوم الأحد من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، بعد فترة من التوقف الجزئي أو القيود التشغيلية.

يأتي القرار في ظل تحسن الظروف التي أثرت مؤخرا على حركة النقل البحري، مما سمح بإعادة تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بها بشكل طبيعي.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه يسمح للوسائط البحرية والسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم.

العدالة والشفافية

وكانت وزارة المواصلات قد دعت، في تعميم لها أول أمس، جميع المرخص لهم بممارسة الأنشطة البحرية، بضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.

وشددت الوزارة على عدم استغلال الظروف الاستثنائية لفرض أي زيادات غير مبررة مقابل الخدمات المقدمة، مشددة على أهمية الامتثال للتشريعات البحرية النافذة وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في الدولة، وتجنب أي ممارسات من شأنها مخالفة الأنظمة أو تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

ويترقب قطاع النقل والشحن عودة النشاط تدريجيا إلى مستوياته الطبيعية، مع استمرار متابعة التطورات لضمان استقرار العمليات البحرية في الفترة المقبلة.