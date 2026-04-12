تحذيرات في ألمانيا من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تكاليف الطاقة

دعا رئيس اتحاد المزارعين الألمان يواخيم روكفيد الحكومة في ألمانيا إلى التحرك بسرعة لمواجهة الارتفاعات الأخيرة في التكاليف، محذرا من تداعيات مباشرة على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء.

وقال روكفيد إن "التطور الحاد في أسعار الديزل والأسمدة يخنق المزارعين"، مضيفا أن عدم اتخاذ قرارات عاجلة قد يؤدي إلى تراجع كميات المحاصيل وارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بدءا من الصيف المقبل.

وأوضح روكفيد أن أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفعت عالميا منذ بداية العام بنسبة تتراوح بين 30% و40%، في حين ارتفعت أسعارها للمزارعين الألمان بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن تقليص استخدام الأسمدة ليس خيارا، لأن ذلك يؤدي مباشرة إلى انخفاض الإنتاج والجودة، مما يهدد الإمدادات الغذائية.

مطالب بإجراءات حكومية عاجلة

وطالب اتحاد المزارعين الحكومة باتخاذ خطوات فورية، تشمل:

تعليق ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل.

خفض ضريبة الطاقة مؤقتا.

مراقبة أسعار الأسمدة.

تعليق آلية تعديل حدود الكربون على الأسمدة.

خلافات داخل الائتلاف الحاكم

تأتي هذه الدعوات في وقت يشهد فيه الائتلاف الحاكم في ألمانيا نقاشات حول سبل التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الائتلاف، التي تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذه التطورات، رغم عدم صدور تأكيد رسمي حتى الآن بشأن اجتماعها.

في المقابل، قلل الرئيس الألماني فريدريش ميرتس من احتمال اتخاذ قرارات سريعة، مشيرا إلى استمرار المشاورات داخل الحكومة.

كما برز خلاف بين وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه ووزير المالية لارس كلينغبيل بشأن الإجراءات المحتملة لمواجهة الأزمة.