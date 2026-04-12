السعودية تؤكد تعافي مرافق الطاقة المتضررة من الحرب

أعلنت وزارة الطاقة السعودية -اليوم الأحد- نجاحها في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق–غرب، بعد تأثره بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدة عودة القدرة التشغيلية إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الجهود الفنية والتشغيلية أسفرت أيضا عن استعادة إنتاج حقل منيفة بطاقته الكاملة، والبالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، في فترة وجيزة.

وكانت بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة قد تعرضت لأضرار، أدت إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر خط شرق–غرب، إضافة إلى تراجع إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميا، وحقل خريص بنحو 300 ألف برميل يوميا.

وفيما يتعلق بحقل خريص، أشارت الوزارة إلى أن الأعمال لا تزال جارية لاستعادة طاقته الإنتاجية كاملة، على أن يُعلن عن ذلك فور الانتهاء.

مرونة تشغيلية وثقة في الإمدادات

وأكدت الوزارة أن هذا التعافي السريع يعكس ما تتمتع به شركة أرامكو السعودية من مرونة تشغيلية وكفاءة عالية في إدارة الأزمات، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمراريتها للأسواق المحلية والعالمية.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات حادة، مما يجعل استعادة الإمدادات السعودية عنصرا مهما في دعم استقرار الأسواق والاقتصاد العالمي.