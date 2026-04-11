جمعيات نقل ألمانية: أزمة تكاليف تدفع الشركات إلى حافة الانهيار

حذرت عدة جمعيات تمثل قطاع النقل في ألمانيا من أن ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل يدفع العديد من الشركات إلى حافة الانهيار، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.

وقالت هذه الجمعيات، في رسالة مفتوحة موجهة إلى المستشار فريدريش ميرتس نُشرت -اليوم السبت- إن شركات الشحن والخدمات اللوجستية والنقل البري، إضافة إلى مشغلي الحافلات وسيارات الأجرة وتأجير السيارات، تعد الأكثر تضررا من الأزمة الحالية.

وأشارت الرسالة إلى أن اندلاع الحرب على إيران وما تبعه من أزمة في أسواق النفط فاقم التحديات، مؤكدة أن القطاعات المعنية تواجه "ظروفا لا يمكن تجاوزها" دون تدخل حكومي سريع.

وأضافت الجمعيات أن حالات إغلاق الشركات والإعسار بدأت بالفعل في الارتفاع، في مؤشر على تصاعد الضغوط داخل القطاع.

انتقادات للحكومة ومطالب عاجلة

ووجهت الجمعيات انتقادات حادة للحكومة الألمانية، معتبرة أن القرارات الضرورية تسير ببطء، وأن الإجراءات القائمة لا تُنفذ بالشكل المطلوب.

ودعت وزارتي الاقتصاد والمالية إلى إنهاء خلافاتهما وتحمل المسؤولية السياسية، مطالبة أيضا بدور أكبر من وزارة النقل.

ويأتي ذلك في أعقاب خلاف علني بين وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه ووزير المالية لارس كلينغبايل بشأن آليات التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود.

وطالبت الجمعيات باتخاذ إجراءات فورية، من بينها:

خفض ضرائب الطاقة والكهرباء.

إلغاء الازدواج الضريبي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وضع سقف لأسعار الوقود.

تقديم تعويضات قصيرة الأجل للشركات.

وأكدت الجمعيات في رسالتها أن "وقت التردد قد انتهى"، محذرة من أن عدم التحرك السريع قد يؤدي إلى موجة إفلاس واسعة، مع تداعيات كبيرة على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.

ورأت أن الأزمة لا تهدد الشركات فقط، بل تمتد إلى استقرار سلاسل التوريد وثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الأزمات، في وقت تتصاعد فيه تداعيات الحرب على الأسواق الأوروبية.