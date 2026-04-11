رويترز: إفراج أمريكي عن أصول إيرانية.. والبيت الأبيض ينفي

US Vice President JD Vance (C) speaks with Army Chief and Field Marshal Syed Asim Munir (L) and Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar (R) after arriving for the US-Iran peace talks in Islamabad on April 11, 2026. US Vice President JD Vance arrived in Islamabad on April 11 for talks with Iran that the Pakistani premier hosting the warring sides called a "make or break" effort to permanently halt weeks of fighting in the Middle East.
جيه دي فانس (وسط) لدى وصوله إلى إسلام آباد لحضور محادثات أمريكية إيرانية بشأن وقف الحرب (الفرنسية)
Published On 11/4/2026

تضاربت الروايات حول الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج، بعدما تحدثت تقارير عن موافقة أمريكية، قبل أن ينفي البيت الأبيض هذه المعلومات بشكل مباشر.

وأفاد مصدر إيراني رفيع بأن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول مجمدة بالخارج، معتبرا ذلك دليلا على "الجدية" في التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقلته رويترز.

وأشار المصدر إلى أن إلغاء تجميد الأصول "مرتبط مباشرة بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز"، مما يضع الملف المالي في صلب الترتيبات المرتبطة بأمن الإمدادات.

في المقابل، نقلت مراسلة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الولايات المتحدة لم توافق على الإفراج عن أي أصول إيرانية مجمدة.

وأضاف المسؤول أن الاجتماعات مع إيران لم تبدأ بعد، ولم تناقش أي اتفاقيات على الإطلاق.

ويعكس هذا التباين حالة من الغموض في مسار المفاوضات، مع استمرار ارتباط الملفات المالية بضمانات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ووصلت قيادات أمريكية وإيرانية ⁠رفيعة المستوى إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب التي استمرت ستة أسابيع.

ويرأس الوفد الأمريكي جيه دي فانس نائب الرئيس دونالد ترمب، في حين يرأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

المصدر: الصحافة الأميركية + رويترز
