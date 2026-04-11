ترمب: ناقلات فارغة تتجه إلى أميركا لتحميل مزيد من النفط والغاز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أعدادا كبيرة من ناقلات النفط الفارغة تتجه حاليا إلى الولايات المتحدة لتحميل شحنات من النفط والغاز، في ظل اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية، في إشارة إلى زيادة صادرات بلاده.

وأضاف ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن "أعدادا هائلة من ناقلات النفط الفارغة، بعضها من الأكبر في العالم، تتجه الآن إلى الولايات المتحدة لتحميل المزيد من أفضل وأعلى جودة من النفط والغاز".

وأشار إلى أن بلاده تمتلك احتياطيات ضخمة من الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة لديها من النفط ما يفوق مجموع ما لدى أكبر اقتصادين نفطيين في العالم، وبجودة أعلى.

وجاء منشور ترمب في وقت يجتمع فيه مسؤولون أمريكيون وإيرانيون رفيعو المستوى -اليوم السبت- في إسلام آباد مع وسطاء ⁠من باكستان، حيث وضعت طهران خطوطا ⁠حمراء قالت إن على واشنطن قبولها قبل بدء أي محادثات مباشرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 أسابيع.

وأعلن ترمب يوم الثلاثاء ⁠عن وقف إطلاق نار ⁠هش مع طهران، بعد أن كان قد هدد سابقا بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها.

وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي ‌لإيران فرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز المغلق حاليا.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي توترات حادة، على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية المستمرة منذ أسابيع على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم.

وأدى هذا الإغلاق إلى اضطراب كبير في الإمدادات، وصف بأنه الأسوأ في تاريخ أسواق الطاقة، مع ارتفاع الأسعار وتحول مسارات الشحن.

وتعكس هذه التطورات تحولا في حركة تجارة الطاقة، مع تزايد الاعتماد على الإمدادات الأمريكية لتعويض النقص، مما يجعل النفط والغاز الأمريكيين أبرز المستفيدين من هذه الإضطرابات.