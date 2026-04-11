بلومبيرغ: هروب قياسي للأموال الأجنبية من الأسهم الهندية مع صدمة الطاقة

epa02930432 Indian trader reacts at a local brokerage firm in Mumbai, India, 23 September 2011. Reports state that the BSE Sensex fell 1.8 per cent on 23 September 2011 and was on course to log its first weekly loss in four as fears of a global recession hit world stock markets. At 1132 hours, the Sensex was down nearly 300 points to 16,068 while the broader Nifty fell 86 points to 4,836. The fall comes on the back of biggest one-day selloff on the Sensex in over 2-years on 22 September 2011.
خروج 18.84 مليار دولار من الأسهم الهندية خلال ثلاثة أشهر مؤشر على ضغط غير مسبوق (الأوروبية)
Published On 11/4/2026

تتعرض الأسواق الهندية إلى ضغوط متزايدة مع تسارع خروج الأموال الأجنبية بوتيرة غير مسبوقة، في وقت تعيد فيه الحرب على إيران تشكيل تدفقات الاستثمار العالمية وتضع أكبر الاقتصادات الناشئة تحت اختبار صعب.

وتظهر البيانات، وفق ما تنقله بلومبيرغ، أن صدمة الطاقة الأخيرة عمّقت هشاشة قائمة في السوق الهندية، رغم استمرار الدعم المحلي.

 سحب قياسي

وسحبت الصناديق العالمية نحو 18.84 مليار دولار من الأسهم الهندية خلال ما يزيد قليلا عن 3 أشهر، متجاوزة إجمالي التدفقات الخارجة المسجلة طوال عام 2025 البالغة 18.79 مليار دولار، بحسب بيانات شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية في الهند.

تجاوز التدفقات الخارجة خلال 2026 مستوى عام 2025 كاملا يعكس تسارع فقدان الثقة في السوق الهندية (الفرنسية)

ويعكس هذا النزيف ضغطا مستمراً على الأسواق، حيث لم ينجح حتى التحسن المؤقت بعد هدنة قصيرة في تغيير الاتجاه العام، مع فقدان الأسهم أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها منذ ذروتها العام الماضي.

أزمة طاقة تعمّق الضغوط

وترتبط هذه التحركات بشكل مباشر بصدمة الطاقة الناتجة عن الحرب بالشرق الأوسط، والتي أثارت مخاوف بشأن التضخم والنمو في واحدة من أسرع الاقتصادات نموا عالميا.

وتشير بلومبيرغ إلى أن الأزمة لم تخلق المشكلة، بل "ضخّمت مخاوف قائمة" تشمل تقلبات الروبية وضعف تعافي الأرباح، إضافة إلى غياب محفزات واضحة تعيد تدفقات الأموال الأجنبية.

تحوّل رأس المال العالمي

يتجه المستثمرون العالميون نحو أسواق مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في آسيا، حيث تستفيد اقتصادات مثل كوريا الجنوبية وتايوان من الطلب على أشباه الموصلات.

وفي هذا السياق، سجلت هذه الأسواق تدفقات داخلة بنحو 3.6 مليار دولار لكوريا الجنوبية و5.6 مليار دولار لتايوان خلال الشهر الجاري، مقابل خروج نحو 3 مليارات دولار من الأسهم الهندية خلال الفترة نفسها، وفق بيانات جمعتها بلومبيرغ.

ويقول مدير المحافظ في شركة "دي إن بي" لإدارة الأصول، أبهيشيك ثيبادي، إن "الأرباح تمر بمرحلة تباطؤ دوري، إلى جانب ضعف العملة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات".

A man pays after refuelling his bike at a fuel station in New Delhi, India, March 6, 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra
صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب عامل رئيسي في تراجع جاذبية الأسهم الهندية (رويترز)

ورغم هذا النزيف، تواصل الاستثمارات المحلية تقديم دعم نسبي، حيث ضخت الصناديق والمؤسسات نحو 31 مليار دولار في السوق هذا العام، مع تسجيل تدفقات قياسية من المستثمرين الأفراد. لكن هذا الدعم لم يكن كافياً لمعادلة عمليات البيع الأجنبية المستمرة، ما أبقى الأسواق تحت ضغط واضح.

ضغوط على العملة

وأسهمت هذه التدفقات الخارجة في دفع الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة مؤخرا، مما اضطر البنك المركزي إلى التدخل لتحقيق الاستقرار.

كما تراجع مؤشر "نيفتي 50" بنحو 8% منذ بداية العام، في وقت لا تزال فيه التقييمات مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، بحسب تقديرات بنك أوف أمريكا.

ويرى محللون أن عودة التدفقات الأجنبية قد تكون ممكنة في حال تراجع التوترات الجيوسياسية، وقال هارشا أوبادهيايا من شركة كوتاك ماهيندرا لإدارة الأصول إن "التقييمات أصبحت أكثر جاذبية، وقد تعود التدفقات الأجنبية مع انحسار حالة عدم اليقين، لكن توقيت ذلك لا يزال غير واضح".

اتجاه مستمر للانسحاب

تعكس هذه التطورات اتجاها أوسع، حيث تجاوزت التدفقات الخارجة من الأسهم الهندية 34 مليار دولار خلال العامين الماضيين حتى مارس/آذار الماضي، في ظل أداء أقل من نظرائها الإقليميين في معظم الفصول الأخيرة.

وتظهر هذه الأرقام أن السوق الهندية تواجه تحديا مزدوجا بين صدمة خارجية مرتبطة بالطاقة وتحول هيكلي في تدفقات رأس المال العالمية، ما يضعها أمام مرحلة أكثر حساسية في جذب الاستثمارات.

المصدر: بلومبيرغ
