الذهب يتراجع لكنه يحافظ على مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة تحت ضغط صعود الدولار واستمرار الضبابية بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، لكن المعدن النفيس ظل متجها إلى تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، مع تنامي توقعات المستثمرين بخفض أكبر وفي وقت أبكر من المتوقع لمعدلات الفائدة الأمريكية.

وقت كتابة هذه السطور، انخفض الذهب في العقود الفورية 0.29% إلى 4751.85 دولارا، لتصل مكاسبه منذ بداية الأسبوع إلى 1.6%، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 1% إلى 4768.60 دولارا.

جاء الضغط على المعدن الأصفر مع ارتفاع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ونقلت رويترز عن كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا قوله إن ثمة غموضا يحيط بالتطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وما يعنيه ذلك لأسواق الطاقة، مضيفا أن السوق تعيش حالة ترقب مع انطلاق آخر جلسات الأسبوع.

ورغم مكاسبه الأسبوعية، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 10% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 فبراير/شباط، بعدما أدى صعود أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف المرتبطة بالتضخم وزيادة احتمالات رفع معدلات الفائدة الأمريكية.

كما واجه اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين أمريكا وإيران ضغوطا متزايدة اليوم الجمعة، مع اتهام واشنطن لطهران بانتهاك التزاماتها المتعلقة بمضيق هرمز.

في المقابل، تراجع خام برنت بأكثر من 11% هذا الأسبوع وسط تفاؤل بإمكان أن يقود وقف إطلاق النار إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال رودا إن الذهب قد يعود إلى مستوى 4000 دولار في وقت قصير جدا إذا انهارت الأوضاع، لكنه أشار إلى أن استمرار وقف إطلاق النار وتزايد التوقعات بإبرام اتفاق سلام قد يدفع المعدن إلى تجاوز مستوى 5000 دولار.

ترقب التضخم

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، 2.8% خلال 12 شهرا منتهية في فبراير/شباط، بما يتماشى مع التوقعات، وسط ترجيحات بأنه واصل الارتفاع في مارس/آذار.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس/آذار في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق بنسبة 31% خفض معدلات الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 20% في الجلسة الماضية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 75.28 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 2.28% إلى 2056.60 دولارا، وهبط البلاديوم 0.21% إلى 1548.3 دولارا.