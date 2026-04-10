مطارات أوروبا تخشى أزمة في وقود الطائرات خلال 3 أسابيع

An Airbus A350-900 passenger aircraft operated by Air France, takes off from Charles de Gaulle airport, in Roissy-en-France, near Paris, France, March 20, 2026. REUTERS/Benoit Tessier
مخاوف من إلغاء رحلات لشركات الطيران الأوروبية إذا تصاعدت الأزمة (رويترز)
Published On 10/4/2026

حذر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن مطارات الاتحاد الأوروبي سوف تواجه نقصا حادا في وقود الطائرات إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 3 أسابيع.

وقال المجلس الدولي للمطارات في خطاب نقلت صحيفة فايننشال تايمز جانبا منه إن المخزونات من وقود الطائرات في المطارات الأووربية تتراجع، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الوقود بسبب العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

وحذر الاتحاد، في خطابه الموجه لمفوض النقل بالاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزي كوستاس، من تصاعد المخاوف لدى صناعة الطيران الأوروبية من نقص وقود الطائرات، وطالب المفوضية الأوروبية بالقيام بإجراءات استباقية لمنع وقوع أزمة في الوقود.

وأشارت الصحيفة إلى بعض الدول الآسيوية، مثل فيتنام، بدأت في ترشيد استخدام وقود الطائرات بسبب الأزمة، لكن أوروبا لم تصل بعد لهذه المرحلة على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات.

 

BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 10: Apostolos Tzitzikostas, Commissioner Sustainable Transport & Tourism, European Commission speaks during the Global Tourism Forum Annual Meeting on December 10, 2024 in Brussels, Belgium. (Photo by Ekrem Serif Egeli/Getty Images)
مفوض النقل بالاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزي كوستاسيرى أن قطاع النقل يواجه أزمة حادة (غيتي)

ارتفاع أسعار وقود الطائرات

وارتفعت أسعار وقود الطائرات القياسية في شمال غرب أوروبا إلى 1573 دولارا للطن أمس الخميس، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، مقابل نحو 750 دولارًا للطن قبل الحرب في إيران، ما يعني أنها ارتفعت بأكثر من الضعف.

ودعا الاتحاد إلى مراقبة شاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي لإمدادات وقود الطائرات لمساعدة القطاع على الاستجابة بسرعة لتداعيات الأزمة.

في سياق الأزمة القائمة سارعت شركات الطيران إلى تقليص مساراتها وخفض التكاليف، خصوصا في ظلّ تضخّم فواتير الوقود وبدء العملاء المتردّدين بإعادة التفكير في خطط سفرهم، وهو وضع قد يستمر حتى في حال صمدت الهدنة في المنطقة.

وأوقفت شركات الطيران رحلاتها في منطقة الخليج بشكل شبه كامل، إذ أعلنت شركة "إير فرانس" هذا الأسبوع تمديد تعليق رحلاتها حتى الثالث من مايو/أيار المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر لم تكشف هويته قوله إن هذا القرار اتُّخذ قبل إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي.

 

SALT LAKE CITY, UTAH - APRIL 09: A worker fuels a United Airlines plane at Salt Lake City International Airport on April 09, 2026 in Salt Lake City, Utah. As fuel prices continue to rise amid war in Iran, airlines around the world are canceling flights and scaling back routes due to jet fuel shortages and surging prices that are straining operations and driving up costs. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
وقود الطائرات ارتفع بأكثر من الضعف بعد حرب إيران (الفرنسية)

صدمة مزدوجة للطيران

من جانبه يقول خبير الطيران والأستاذ في كلية مونبيلييه للأعمال في فرنسا، بول شيامباريتو إن "قطاع الطيران يتعرّض لصدمة مزدوجة: الارتفاع الحادّ في أسعار الوقود، الذي يُعدّ أكبر أو ثاني أكبر بند إنفاق لشركات الطيران، وصدمة في الطلب، حيث يفضل المسافرون التريّث والانتظار".

وحذّر مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش هذا الأسبوع من أنه حتى في حال نجاح وقف إطلاق النار، سيستغرق الأمر أشهرا قبل أن تعود إمدادات وأسعار وقود الطائرات إلى وضعها الطبيعي، مضيفا "لا أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون أسابيع".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد الفرنسي للطيران، باسكال دي إيزاغير لصحيفة "لا تريبون" الاقتصادية الثلاثاء الماضي، إن ما يجري "كارثة بكل المقاييس"، موضحا أن الوقود يشكّل ما بين 25 و30% من تكاليف تشغيل شركات الطيران، ولكنه يصل الآن إلى 45% في ضوء الأسعار الحالية.

وحفاظا على الربحية، رفعت شركات الطيران أسعار التذاكر، كما عُلّقت أو ألغيت بعض الرحلات إلى أجل غير مسمى، حتى أن الخطوط الجوية الفيتنامية ذهبت إلى حدّ إلغاء حوالى 20 رحلة داخلية أسبوعيا بدءا من أبريل/نيسان بسبب نقص وقود الطائرات.

كما فرضت العديد من شركات الطيران رسوما إضافية على الوقود، قد تصبح ثابتة، خصوصا إذا لم تؤدِ إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات التذاكر خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: فايننشال تايمز
