لأول مرة منذ سنوات.. الصين تشتري نفط إيران بسعر يفوق خام برنت

أفادت وكالة رويترز أن ‌المصافي الصينية المستقلة اشترت النفط الإيراني بأسعار أعلى من خام برنت للمرة الأولى ⁠منذ سنوات، وذلك في ظل توقعات بأن الهند قد تشتري المزيد من الشحنات من الخام الإيراني عقب الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وعادة ما يتداول النفط الإيراني بأسعار أقل من النفط من خام برنت بسبب العقوبات المفروضة على طهران، وتعد شركات التكرير المستقلة الصينية أكبر المشترين للخام الإيراني، لكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران غيرت الحسابات في أسواق النفط.

وقالت مصادر تجارية لوكالة رويترز إن اثنتين على الأقل من هذه المصافي ‌في منطقة دونغ ينغ، وهي مركز رئيسي للمصافي المستقلة في إقليم شاندونغ شرق الصين، اشتريا النفط الإيراني الخفيف بعلاوة 1.50 دولار إلى دولارين للبرميل عن خام برنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك مقابل خصم قدره 10 دولارات للبرميل قبل الصراع.

وذكرت المصادر أن شحنات الخام الإيراني موجودة في البحر بالقرب من الصين، وسيتم تسليمها هذا الشهر.

المرة الأولى منذ 2022

وقال أحد المصادر لرويترز إنه يعتقد أن هذه هي المرة ⁠الأولى منذ عام 2022 التي تشتري فيها شركات التكرير ⁠المستقلة النفط الإيراني بسعر أعلى من خام برنت.

وسعت هذه المصافي الصينية، المدعومة بحصص استيراد جديدة من بكين، إلى الحصول على شحنات فورية من النفط الإيراني بعد أن انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13% ⁠إلى أقل من 100 دولار أول أمس الأربعاء عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ⁠1% أمس الخميس مع استمرار توقف حركة ⁠المرور عبر مضيق هرمز إلى حد كبير.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت الصين سقف أسعار البنزين والديزل بالتجزئة بمقدار 420 يوانا (61 دولارا)، و400 يوانا (58 دولارا) للطن على الترتيب.

وقال المتعاملون إن ارباح التكرير في ‌المصافي المستقلة، وهي الفرق بين الإيرادات والمصروفات، تحسنت مع انخفاض تكاليف النفط الخام وارتفاع أسعار الوقود المحلية، مما شجعها على البحث عن الشحنات الفورية من النفط الإيراني.

وحثت هيئة التخطيط الحكومية الصينية ‌الأسبوع ‌الماضي المصافي المستقلة على عدم خفض معدلات المعالجة إلى ما دون متوسط العامين الماضيين، سعيا لحماية إمدادات الوقود المحلية في ظل خفض المصافي المملوكة للدولة للإنتاج.

الهند تتسلم أول شحنة من نفط إيران

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أنه من المقرر أن تستلم الهند أول شحنة لها من النفط الإيراني منذ 7 سنوات، بعد أن أعفت واشنطن مؤقتا شحنات ⁠هذا النفط الموجودة في البحر من العقوبات بسبب تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

يذكر أن الهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ولم تحصل على النفط الخام الإيراني منذ 2019 بسبب العقوبات الأمريكية.

وتم نقل الشحنة، التي اشترتها شركة النفط الهندية الحكومية، على متن ناقلة النفط الخام العملاقة "جايا" التي ترفع علم دولة كوراساو، وهي في طريقها إلى الساحل الشرقي للهند، ومن المتوقع وصولها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكرته صحيفة إندبندنت البريطانية.