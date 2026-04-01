اتفاق تركي سعودي يفتح الطريق البري أمام صادرات تركيا إلى الخليج

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، تأمين تأشيرات عبور لجميع سائقي الشاحنات التجارية البرية الدولية من السعودية لمدة 15 يوما لتلبية الطلبات من منطقة الخليج العربي.

وقال في كلمة خلال فعالية أقيمة بإسطنبول مساء أمس الثلاثاء، إنه نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، وبعد اتصالات مكثفة مع الحكومة السعودية تم تأمين تأشيرات عبور لمدة 15 يوما لجميع سائقي الشاحنات للتجارة البرية العابرة.

وأضاف بولاط أنه سيُصبح الوصول إلى جميع دول الخليج ممكنا في غضون 3-4 أيام.

وذكر أن تركيا شهدت زيادة في الطلبات من منطقة الخليج العربي ومن دول العالم، وبدأت ترد طلبات جديدة للمصدرين الأتراك.

وأشار إلى أنه بموجب اتفاقية تحرير حركة الترانزيت مع سوريا التي بدأت في أغسطس/ آب الماضي، ستصل الشاحنات التركية إلى سوريا والأردن والسعودية وجميع دول الخليج.

وتابع الوزير أن هذا الأمر سيسرع وتيرة التجارة المتبادلة بين دول المنطقة.

وبيّن أن صادرات تركيا إلى دول الخليج شهدت تراجعا في مارس/ آذار الجاري بنسبة 36.5% مقارنة بالشهر نفسه 2025، مرجعا ذلك إلى التوترات في المنطقة.