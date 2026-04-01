تحذيرات من اضطراب إمدادات وقود الطائرات بأوروبا جراء الحرب

حذر الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، مايكل أوليري، من احتمال تعرض إمدادات وقود الطائرات في أوروبا لاضطرابات اعتبارا من أوائل مايو/أيار إذا استمرت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قائلا إن الخطر قد يطال بين 10% و25% من إمدادات الشركة خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن أوليري قوله إن الشركة "محمية بشكل معقول" عبر التحوط لشراء 80% من احتياجاتها من الوقود، لكنها تدفع نحو 150 دولارا للبرميل على 20% المتبقية، مضيفا أن ارتفاع النفط ليس سوى جزء من "التداعيات الأوسع" للحرب، بينما يبقى القلق الأكثر إلحاحا هو توفر وقود الطائرات نفسه.

وقال إن الشركة لا تتوقع اضطرابات قبل أوائل مايو/أيار، لكن استمرار الحرب قد يرفع خطر انقطاع الإمدادات في أوروبا خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يتوقع إلغاء رحلات في الوقت الراهن.

مخاطر الإمدادات

ربط أوليري هذا الخطر باستمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، وهو ما دفع أسعار الطاقة للصعود منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط، ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، فإن مضيق هرمز يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقد أصبح "شبه غير قابل للعبور" بعد انهيار حركة الناقلات فيه 70% إلى 80%، بما خلق تداعيات مباشرة على المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات.

ويشير اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" إلى أن أوروبا من أكثر المناطق تعرضا للخطر، لأن 25% إلى 30% من طلبها على وقود الطائرات يأتي من الخليج العربي، في وقت أدت فيه قفزة أقساط التأمين وانسحاب جزء من طاقات الشحن إلى تشديد المعروض ورفع علاوات المنتجات ومخاوف النقص الفعلي، كما تعتمد القارة، حسب الاتحاد، على مخزونات تجارية تغطي عادة ما يزيد قليلا على شهر واحد من الطلب، وهو ما يفسر حساسية شركات الطيران الأوروبية لأي اضطراب طويل في الإمدادات.

ويكتسب هذا التحذير أهمية إضافية لأن وقود الطائرات يمثل نحو 30% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران عالميا، وهو أكبر بند تكلفة وأكثرها تقلبا، بحسب دراسة للاتحاد الدولي للنقل الجوي. كما تظهر نشرة "إياتا" لأسعار الوقود أن متوسط السعر العالمي لوقود الطائرات عند المصافي بلغ 195.19 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الصناعة حتى قبل أي انقطاعات مادية أوسع في السوق الأوروبية.

وتتسق تحذيرات رايان إير مع مؤشرات أخرى في القطاع، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت، كينتون جارفيس، في تصريحات نقلتها رويترز الأسبوع الماضي، إن المستهلكين الأوروبيين يجب أن يتوقعوا ارتفاعا في أسعار التذاكر قرب نهاية الصيف مع بدء انقضاء عقود التحوط الحالية للوقود، بما يعني أن أثر الحرب قد ينتقل تدريجيا من هوامش الشركات إلى أسعار السفر نفسها إذا استمرت أزمة الإمدادات.

وفي تقدير "إياتا"، فإن الأزمة الحالية تكشف حاجة ملحة إلى تنويع مصادر وقود الطائرات وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وتحسين التنسيق بين الحكومات وشركات الطيران والمصافي، لأن القطاع لا يملك بديلا واسع النطاق وسريع التطبيق لوقود الطائرات التقليدي في مثل هذه الصدمات.