النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الأربعاء، مبددة مكاسب سابقة، مع استمرار قلق الأسواق من الضبابية التي تحيط بتطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، رغم تقارير أشارت إلى احتمال اقتراب انتهائها، في حين أظهر مسح أجرته رويترز أن السعودية قد ترفع أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا في مايو/أيار إلى مستويات قياسية بفعل الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات.

وانخفض عقد برنت لأقرب استحقاق تسليم في يونيو/حزيران 3.71% إلى 100.11 دولارا للبرميل وقت كتابة هذه السطور، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.81% إلى 97.52 دولارا للبرميل، بعدما كانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من تعاملات اليوم قبل أن تعود للهبوط مع تزايد الضبابية بشأن الصراع في الشرق الأوسط ودفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

ضبابية الحرب

ونقلت رويترز عن المحلل في مجموعة بورصات لندن، إمريل جميل، قوله إن هذا التراجع يرجح أن يكون نتيجة هدوء السوق خلال ساعات التعاملات الآسيوية، مع عمليات جني أرباح وسط إشارات من الولايات المتحدة إلى احتمال انتهاء الحرب في المدى القريب. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران بأكثر من 3 دولارات عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد تقارير إعلامية غير مؤكدة تحدثت عن استعداد الرئيس الإيراني لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة يمكن أن تنهي الحملة العسكرية خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، وإن إيران ليست مضطرة لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع، في أوضح تعليق له حتى الآن على رغبته في إنهاء الحرب المستمرة منذ شهر. لكن محللين قالوا إن انتهاء الحرب، إذا حدث، لن يعني بالضرورة عودة سريعة للإمدادات، لأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية قد تبقي النقص قائما لفترة أطول.

وقالت كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا، إن اتجاه أسعار النفط سيتوقف على مدى سرعة عودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها، مضيفة أن تدفق الناقلات لن يستأنف فورا حتى إذا بدأ الصراع في الانحسار، لأن تكاليف الشحن والتأمين وحركة الناقلات ستحتاج إلى وقت حتى تعود إلى مستوياتها الطبيعية، فضلا عن أن حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النفطية لن يكون واضحا إلا لاحقا.

ونقلت وول ستريت جورنال عن ترمب قوله إنه قد ينهي الحرب قبل معاودة فتح مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي يمر عبره 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وقال محللو مجموعة بورصات لندن في مذكرة إن محدودية التقدم الدبلوماسي الملموس، إلى جانب استمرار الهجمات البحرية والتهديدات الصريحة لأصول الطاقة، تبقي مخاطر الإمدادات مائلة نحو الارتفاع.

كما أظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن إنتاج النفط في منظمة أوبك انخفض 7.3 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق، في دلالة على أثر التخفيضات القسرية في الصادرات بسبب إغلاق المضيق، بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سجل أكبر انخفاض له في عامين خلال يناير/كانون الثاني بعد عاصفة شتوية شديدة عطلت الإنتاج في مناطق واسعة من البلاد.

أسعار قياسية

في موازاة هذه التطورات، أظهر مسح أجرته رويترز لعدد من مصادر قطاع النفط أن السعودية قد ترفع أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا في مايو/أيار إلى مستويات قياسية، بعدما أصبح نفط الشرق الأوسط الأعلى سعرا في العالم بفعل الاضطرابات الضخمة في الإمدادات الناجمة عن الحرب. وذكرت 6 مصادر أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف، وهو الأكثر مبيعا في المملكة، قد يرتفع إلى علاوة تتراوح بين 22.50 و40.50 دولارا للبرميل فوق متوسط أسعار دبي وعمان، بزيادة بين 20 و38 دولارا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر أبريل/نيسان.

ويعكس هذا النطاق الواسع من التوقعات حالة عدم يقين عميقة لدى المشترين الآسيويين بعد التقلبات الحادة في الأسعار، إذ أدت الحرب إلى تقييد الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي يعبره خُمس الإمدادات النفطية العالمية. ولا يزال من غير الواضح موعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف صادرات النفط عبر المضيق.

كان خام دبي، وهو المعيار الرئيسي للخام عالي الكبريت في الشرق الأوسط، قد ارتفع الشهر الماضي إلى ما يقرب من 170 دولارا للبرميل خلال التداول على منصة ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس عند الإغلاق، بينما أظهرت بيانات رويترز أن علاوة سعر دبي النقدي على المقايضات بلغت في المتوسط 38.30 دولارا للبرميل في مارس/آذار، ارتفاعا من متوسط 90 سنتا للبرميل في فبراير/شباط.

ويراقب متعاملون هذه العلاوات بوصفها مؤشرا على حالة "السوق المعكوسة" حين تكون الأسعار الفورية أعلى من العقود الآجلة، وهو ما تستخدمه أرامكو للمساعدة في تحديد أسعار البيع الرسمية.

وقال متعاملون إن ارتفاع أسعار دبي تعزز أيضا بفعل مشتريات "توتال إنرجيز" بعد تعليق ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس تسعير 3 درجات من الخام تتطلب العبور من مضيق هرمز، مع إبقاء خام مربان المحمل من الفجيرة وخام عمان فقط متاحين للتسليم. كما أشارت بيانات شركة "كبلر" إلى أن أرامكو السعودية زادت صادراتها من ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى 4.4 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي لتعويض خسائر التصدير من الخليج، وخصصت في أبريل/نيسان شحنات من الخام العربي الخفيف من ينبع للمشترين الآسيويين فقط.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن أسعار البيع الرسمية لبقية الخامات السعودية مرشحة أيضا للارتفاع في مايو/أيار، علما بأن هذه الأسعار تعلن عادة في حدود اليوم الخامس من كل شهر، كما تحدد اتجاه أسعار الخام الإيراني والكويتي والعراقي، بما يؤثر على نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام المتجه إلى آسيا.