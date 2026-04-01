الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وآمال تهدئة الحرب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، مع تنامي الآمال في تهدئة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيها إن الحرب قد تنتهي خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ووقت كتابة هذه السطور، بلغ سعر الذهب الفوري نحو 4715.68 دولارا للأوقية، بينما سجلت العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران للذهب نحو 4740.4 دولارا.

كان الذهب ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين، بعدما أدى ضعف الدولار إلى خفض كلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

ونقلت رويترز عن المحلل في شركة ماريكس، إدوارد مير، قوله إن الأحاديث عن احتمال إنهاء الولايات المتحدة الحرب خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع أعادت الحيوية إلى أسواق الأسهم الأمريكية ودفعت الذهب إلى الارتفاع معها.

وقال ترمب إن طهران ليست مضطرة إلى إبرام اتفاق كشرط مسبق لتهدئة الصراع، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيقدم تحديثا بشأن إيران في خطاب للأمة. كما قفزت أسواق الأسهم والسندات العالمية بفعل التكهنات بإمكان تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط.

تراجع شهري

ورغم مكاسب اليوم، فإن الذهب كان قد تراجع بأكثر من 11% في مارس/آذار، في أكبر هبوط شهري له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، مع تصاعد التوقعات بتشديد السياسة النقدية وصعود الدولار بصفته ملاذا آمنا منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط.

كما استبعد المتعاملون إلى حد كبير أي خفض في معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، بعدما كانت التوقعات تشير إلى خفضين قبل الحرب، علما أن الذهب يميل إلى الاستفادة من انخفاض معدلات الفائدة لأنه أصل لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

تراجعت الفضة إلى نحو 74.18 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين إلى 1952.10 دولارا.

تراجع البلاديوم إلى 1471.75 دولارا.