قفزة الـ 22%.. إغلاق "مضيق هرمز" يعيد الغاز الروسي إلى قلب أوروبا

أظهرت حسابات أجرتها رويترز -اليوم الأربعاء- أن متوسط إمدادات ⁠الغاز الطبيعي ⁠اليومية التي تصدرها شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا عبر خط أنابيب "ترك ستريم" ارتفع بنسبة 22% ⁠في شهر مارس/آذار المنصرم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 55 مليون متر مكعب.

وزادت الإمدادات مع الإغلاق الفعلي ⁠لمضيق هرمز، الذي ينقل حوالي 20% من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، أمام معظم السفن بسبب الحرب على إيران، مما عرض أسواق الطاقة لنقص كبير في المعروض من النفط والغاز.

وأصبحت ‌تركيا الآن الطريق الوحيد لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا بعد أن اختارت أوكرانيا عدم تمديد اتفاق مدته 5 سنوات مع موسكو انتهى سريانه في يناير/كانون الثاني 2025.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للغاز أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ⁠عبر خط أنابيب ترك ستريم بلغ 1.7 مليار ⁠متر مكعب الشهر الماضي، ارتفاعا من 1.4 مليار متر مكعب في مارس/آذار 2025. واتسمت الإمدادات بالاستقرار عموما منذ فبراير/شباط الماضي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى ⁠من العام الجاري ارتفعت الصادرات الروسية من الغاز عبر الأنابيب بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 5 مليارات ⁠متر مكعب.

اتجاه معاكس لخطط أوروبا

تشير حسابات رويترز إلى أن صادرات الغاز من الشركة إلى أوروبا انخفضت 44% ‌العام الماضي لتصل إلى 18 مليار متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، عقب إغلاق المسار الأوكراني.

وبلغت ‌صادرات ‌الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند حوالي 180 مليار متر مكعب سنويا في الفترة 2018-2019.

وكانت روسيا تمد دول الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، سواء عن طريق الأنابيب أو عبر نقل الغاز الطبيعي المسال، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 13% عام 2025، وفق وكالة رويترز.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى وقف استيراد الغاز الروسي بشكل كامل في 2027.

لكن هناك معارضة لخطة الاتحاد الأوروبي لوقف استيراد الغاز من روسيا من قبل بعض الدول الأوروبية مثل المجر التي تعتمد عليه بشكل كبير.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وصف سياسة قادة أوروبا الرامية لحظر استيراد الغاز الروسي بأنها أشبه "بمن يطلق النار على قدميه"، مشيرا إلى أن قادة أوروبا يلحقون الضرر بشعوبهم بهذه السياسة لأنها سوف تحملهم تكاليف أعلى للطاقة، فيما توجد لدى موسكو أسواق بديلة.

"وضع خطير"

يأتي هذا في وقت أكد فيه مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورغنسن أن أوروبا تواجه "وضعاً خطيراً للغاية" دون وجود نهاية واضحة في الأفق للأزمة القائمة في أسواق الطاقة.

ونقل موقع بوليتيكو عن يورجنسن قوله في أعقاب اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة الـ 27 في الاتحاد الأوروبي- الثلاثاء- قوله "حتى لو حل السلام غدا فلن نعود إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور".

وأضاف يوغنسن في كلمته أمام وزراء الطاقة بدول الاتحاد "كلما استطعنا توفير استهلاك النفط، خاصة الديزل ووقود الطائرات، كلما كنا في وضع أفضل".

وحث يورغنسن الدول الأعضاء على اتباع نصائح وكالة الطاقة الدولية، التي قال إنها تشمل العمل من المنزل كلما أمكن، وخفض حدود السرعة على الطرق السريعة بمقدار 10 كيلومترات في الساعة، وتشجيع النقل العام، وزيادة مشاركة السيارات الخاصة.