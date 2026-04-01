تحالف دولي يدرس ضغوطًا اقتصادية على إيران لفتح هرمز

تتحرك جهود دولية منسقة لاحتواء تداعيات إغلاق مضيق هرمز، مع تصاعد المخاوف من استمرار تعطّل تدفقات الطاقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وتنقل وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن تحالفاً من حلفاء أمريكا يستعد لإطلاق مسار دبلوماسي مشترك يهدف إلى إقناع إيران بإعادة فتح المضيق، في ظل ضغوط متزايدة على إمدادات النفط والغاز.

وتشير المصادر إلى أن التحالف يدرس فرض إجراءات اقتصادية محتملة ضد طهران في حال استمرار الإغلاق، في خطوة تعكس توجهاً نحو استخدام أدوات ضغط مباشرة إلى جانب القنوات السياسية.

وتوضح المعطيات أن وزيرة الخارجية البريطانية ستستضيف اجتماعاً افتراضياً يضم دولاً من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى كندا، فيما ستغيب أمريكا عن هذا الاجتماع رغم قيادتها غير المباشرة للمسار.

وتبحث الدول المشاركة ثلاثة مسارات للتحرك تشمل الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري، إلا أن الاجتماع المرتقب سيركز بشكل أساسي على تنسيق الجهود الدبلوماسية، خاصة بين الدول التي تمتلك قنوات اتصال مباشرة مع طهران.

وتعكس هذه التحركات، وفق بلومبيرغ، تصاعد الرهان على الأدوات الاقتصادية كوسيلة ضغط، في ظل تزايد المخاطر على أسواق الطاقة العالمية مع استمرار إغلاق أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة الدولية.