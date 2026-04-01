من أوروبا إلى آسيا.. الحرب تحوّل البحار إلى ساحة مزاد قاري للغاز المسال

حوَّلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران البحار إلى ساحة مزاد قاري، ولا يُعَد هذا حادثا عابرا بل معركة اقتصادية تخوضها أوروبا يوما بعد يوم، برأي خبراء.

فناقلات الغاز تغيّر وجهتها فجأة لتبحر نحو آسيا، بعد أن أوقفت الحرب 20% من إمدادات الغاز العالمية، مما دفع الدول الآسيوية إلى الدفع أكثر للحصول على الغاز تاركة نظيراتها الأوروبية تواجه شبح أزمة طاقة جديدة.

فقد أظهرت بيانات تتبُّع السفن أن 11 ناقلة للغاز المسال كانت متجهة إلى أوروبا وغيَّرت مسارها نحو آسيا منذ اندلاع الحرب، كما حوَّلت سفينتان مسارهما من أوروبا إلى مصر، وأخرى من أوروبا إلى تركيا، حيث انعطفت ناقلتان أمريكيتان وواحدة نيجيرية فجأة في المحيط الأطلسي متجهتين نحو رأس الرجاء الصالح.

ويُعَد توقف قطر -المزود الأكبر لآسيا بالغاز المسال- بفعل هجمات إيرانية استهدفت منشآت رأس لفان هو السبب في ارتفاع الأسعار، إذ تمد الدوحة العالم بـ20% من الإمدادات معظمها كانت تذهب إلى آسيا، وهو ما يفسر جهود آسيا الحثيثة لتعويض الفاقد الكبير.

يدفع المشترون الآسيويون ما بين دولار إلى 3 دولارات إضافية لكل "مليون وحدة حرارية بريطانية"، وهي زيادة صغيرة لكنها كافية لتحويل مسار كانت أوروبا ستدفع عبره 17 دولارا للوحدة، في حين تدفع آسيا ما يصل إلى 25 دولارا.

وبعدما أصبحت الدول الآسيوية صاحبة اليد العليا في مزادات شراء الغاز المسال في البحر، اتجهت أوروبا للبحث عن بدائل أخرى لا سيما من الولايات المتحدة ونيجيريا وحتى من روسيا التي كانت تسعى لوقف استيراد الغاز منها مع نهاية العام المقبل، ولا تبدو المهمة سهلة مع منافسة محتدمة وإمدادات محدودة.

ويبحث الزبائن في آسيا وأوروبا عن بدائل حتى إن أدى ذلك إلى تحطيم أسعار المزادات، فآسيا تقترب من فصل الصيف حيث ذروة الطلب على التبريد، وفي المقابل تستغل أوروبا صيفها في إعادة تعبئة المخزونات التي تبدأ عادة في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار خصوصا أن مخزوناتها تكاد تتجاوز بقليل 40%، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أربع سنوات.

يُذكر أن التوترات بسبب وقف استيراد الغاز من الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر تزيد من تكاليف التأمين والشحن، وتجبر الناقلات على اتخاذ طرق أطول، مما يرفع السعر النهائي للمستهلك، كذلك انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا واستمرار اعتماد أوروبا على الغاز المسال بديلا دائما لغاز الأنابيب الروسي أحدث ضغطا مستمرا على العرض العالمي، إذ تتنافس أوروبا مع آسيا على الشحنات المتاحة.