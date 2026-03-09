أسعار البنزين تواصل ارتفاعها بأمريكا على خلفية الحرب على إيران

ارتفع سعر غالون البنزين بمعدل 50 سنتا في الولايات المتحدة منذ أن بدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل أكثر من أسبوع، حسب بيانات جمعية السيارات الأميركية.

وحسب فوربس فإن خبراء يرجحون ارتفاعا آخر بقيمة 50 سنتا قبل نهاية الشهر إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت جمعية السيارات الأميركية اليوم الاثنين أن متوسط سعر البنزين العادي على مستوى البلاد بلغ 3.478 دولارا للغالون، بزيادة قدرها 49.8 سنتا عن متوسط السعر البالغ 2.98 دولارا في 26 فبراير/شباط، أي قبل يومين من شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.

وارتفع سعر الديزل بنسبة 23.6%، ليصل إلى 4.66 دولارا من 3.77 دولارا، قبل أسبوع.

فروق الولايات

تُعدّ كاليفورنيا صاحبة أعلى متوسط سعر للبنزين العادي بين جميع الولايات، حسب البيانات، وبلغ سعر الغالون 5.20 دولارا، تليها ولاية واشنطن بـ4.63 دولارا، ثم ولاية نيفادا بـ4.21 دولارا.

وشهدت أسعار البنزين ارتفاعا حادا في ولايات إنديانا (58 سنتا للغالون)، وفلوريدا (57 سنتا)، وميشيغان (55 سنتا)، وأوهايو (55 سنتا)، وفقا لمحلل البترول في موقع غاز بادي، باتريك دي هان.

وحسب دي هان، لم يتبقَّ سوى 3 ولايات، يوم الاثنين، بمتوسط سعر بنزين أقل من 3 دولارات للغالون، هي كانساس (2.90 دولار) وأوكلاهوما (2.95 دولار) وأركنساس (2.98 دولار).

ويتوقع دي هان أنه في غضون أيام فقط لن تبقى أي ولاية عند متوسط سعر بنزين أقل من 3 دولارات للغالون، ويرى أن متوسط سعر البنزين العادي سيصل إلى 4 دولارات للغالون في الشهر المقبل، مما يعني زيادة بأكثر من دولار واحد منذ هجوم ترامب الأول على إيران. كما يتوقع أن يصل سعر الديزل إلى 5 دولارات للغالون في الشهر المقبل.

وارتفع سعر برميل النفط اليوم إلى 119.50 دولارا، قبل أن يتراجع مجددا مع أنباء اتخاذ الحكومات خطوات لتهدئة المخاوف بشأن شحّ إمدادات النفط.

ضغط هرمز

وتؤدي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، جزئيا من خلال تأثيره على الإنتاج، إذ أُجبرت منشآت في السعودية وقطر والعراق على تعليق عملياتها الأسبوع الماضي، لكن بشكل أساسي من خلال تعطيل النقل.

وتتمتع إيران بنفوذ كبير على مضيق هرمز، وهو الممر البحري الوحيد من الخليج العربي الغني بالنفط إلى المحيط المفتوح، والذي يمر عبره أكثر من 20% من الطلب العالمي اليومي على النفط.

وأعلنت العديد من شركات الشحن أنها لن تعبر المضيق بسبب التهديد بالعنف، وهاجمت إيران سفنا تجارية قريبة، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيستهدف أي سفن أميركية أو إسرائيلية في المضيق، وحتى أمس الأحد، كانت السفن المرتبطة بإيران هي السفن التجارية الوحيدة التي عبرت المضيق في الساعات الـ24 السابقة.

وناقش وزراء مالية مجموعة الدول السبع يوم الاثنين إمكانية الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة في محاولة لتحقيق استقرار الأسعار، ولكن أفادت التقارير بوجود "إجماع واسع" على التريث في الوقت الراهن.

وتمتلك دول مجموعة السبع مجتمعة أكثر من 1.4 مليار برميل من النفط في الاحتياطيات، وتملك الولايات المتحدة أكبر مخزون، إذ بلغ 415.4 مليون برميل في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي حتى 27 فبراير/شباط، إضافة إلى 440 مليون برميل أخرى في حوزة القطاع الخاص.