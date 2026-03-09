مجموعة السبع تبحث استخدام الاحتياطي الإستراتيجي للنفط

نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي فرنسي قوله إن وزراء ‌مالية مجموعة السبع سيناقشون في اجتماع اليوم الاثنين إمكانية الإفراج المشترك عن نفط من ‌احتياطيات الطوارئ، وذلك لمواجهة الارتفاع في أسعاره.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن وزراء مالية دول مجموعة السبع سيبحثون استخدام الاحتياطات النفطية الإستراتيجية بشكل مشترك بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة. وهذه المجموعة تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

وقالت الصحيفة إن أسعار النفط بلغت مستويات قياسية، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ افتتح النفط من خام برنت تداولات الأسبوع اليوم الاثنين بارتفاع سعر البرميل بأكثر من 30% إلى مستوى 119 دولارا، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022.

كما قفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة تقريبا لتسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 119.43 دولارا للبرميل.

مواجهة نقص المعروض من النفط

وتابعت الصحيفة أن ثلاث دول من المجموعة (لم تحددها) أعربت عن دعمها لإستراتيجية الإفراج عن احتياطات نفطية.

ويهدف السحب من المخزونات الإستراتيجية إلى مواجهة نقص المعروض والسيطرة على الأسعار، وسط مخاوف من موجة من التضخم في أنحاء العالم.

ولم يحدث هذا السحب سوى في مرات معدودة، بينها مرتان أثناء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/شباط 2022، ولمواجهة اضطرابات الإمدادات في ليبيا عام 2011، وعقب إعصار كاترينا بالولايات المتحدة 2005، وأثناء حرب الكويت 1991.

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التوقف شبه التام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبيه نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

وفي 2 مارس/آذار الجاري أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي سفن تحاول عبوره ستتعرض للهجوم.

ويمر في المضيق الإستراتيجي نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف من تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.