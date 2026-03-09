رويترز: أرامكو السعودية تخفض الإنتاج في حقلين نفطيين

نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما -اليوم الاثنين- إن شركة أرامكو السعودية العملاقة ⁠للنفط بدأت خفض الإنتاج في حقلين نفطيين ⁠تابعين لها، وذلك على خلفية حالة الشلل في مضيق هرمز جراء الحرب ‌الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي استهدفت لاحقا الممر المائي بالغ الأهمية.

وقالت رويترز إنه لم يتضح بعد الحقلان اللذان شملهما ⁠خفض الإنتاج، ولا ⁠مقدار الخفض.

وكانت عدة دول بالمنطقة خفضت الإنتاج بعد التعرض ‌لهجمات أيضا، بينها العراق والكويت.

وكانت رويترز نقلت -في وقت سابق اليوم- عن متعاملين قولهم إن شركة أرامكو طرحت أكثر ⁠من 4 ⁠ملايين برميل من النفط الخام في عطاءات نادرة، في ظل تداعيات الحرب التي أدت إلى تعطيل الصادرات ⁠من الشرق الأوسط.

وعرضت أرامكو مليوني برميل ⁠من الخام العربي الثقيل للتحميل في ميناء العين السخنة بمصر.

كما قال 3 متعاملين إن أرامكو عرضت في عطاء منفصل -أغلق أمس الأحد- 650 ألف برميل من الخام العربي الخفيف على أساس التسليم خالص التكلفة وأجرة الشحن.

وذكر 3 متعاملين أيضا أن أرامكو باعت مليوني برميل من الخام العربي الخفيف جدا لشركة إيديميتسو كوسان، ثاني أكبر ‌شركة تكرير في اليابان، في مناقصة ثالثة.

وتحاول ⁠أرامكو تحويل مسار بعض صادراتها من النفط الخام عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر ⁠لتجنب مضيق هرمز، حيث أدى خطر ⁠الهجمات الإيرانية إلى توقف حركة الشحن بشكل شبه كامل.

وارتفع سهم الشركة 1.6% في مستهل تداولات اليوم، قبل أن يقلص مكاسبه خلال الجلسة.