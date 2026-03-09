تحركات حكومية لمواجهة قفزة أسعار النفط بسبب الحرب على إيران

ارتفعت ‌أسعار النفط بشكل حاد في حين تراجعت الأسهم ⁠بسبب ⁠المخاوف من أن الحرب المتصاعدة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ستؤدي إلى نقص إمدادات ⁠الطاقة وعرقلة الصناعات في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي الإجراءات التي تتخذها الحكومات أو تخطط لاتخاذها للحد من ⁠تأثير الحرب على اقتصاداتها:

كوريا الجنوبية تخطط لفرض سقف على أسعار الوقود

قال رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ اليوم الاثنين إن السلطات ستفرض سقفا على أسعار الوقود ‌المحلية لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاما.

وأضاف أن البلاد ستبحث أيضا عن مصادر للطاقة بخلاف الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز، وسيتم توسيع برنامج تثبيت السوق الذي تبلغ تكلفته 100 تريليون وون (67 مليار دولار) إذا لزم الأمر.

اليابان تطلب ⁠من موقع لتخزين الاحتياطي النفطي ⁠الاستعداد للسحب

قال أكيرا ناجاتسوما عضو تحالف الإصلاح الوسطي المعارض لرويترز أمس الأحد إن الحكومة اليابانية أصدرت تعليمات لموقع لتخزين الاحتياطي النفطي بالاستعداد لاحتمال السحب ⁠من الخام.

وأضاف ناجاتسوما أن التفاصيل مثل توقيت عملية السحب من المخزون لم ⁠تتضح بعد.

فيتنام تقرر إلغاء ⁠الرسوم الجمركية على واردات الوقود

قالت الحكومة الفيتنامية إنها تخطط لإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الوقود لضمان الإمدادات في ظل الاضطرابات، مضيفة أن الإجراء ‌من المتوقع أن يستمر حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل.

بنغلادش تغلق جميع الجامعات

ستغلق بنغلادش جميع الجامعات اعتبارا ‌من ‌اليوم الاثنين، وتقدم عطلة عيد الفطر ضمن الإجراءات الطارئة للحد من استهلاك الكهرباء

والوقود.

وتجاوزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حاجز 117 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تعيق الإنتاج والشحن في الشرق الأوسط.

وبلغ سعر خام برنت، 117.7 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة 27% خلال تداولات صباح اليوم الاثنين، قبل أن يقلص بعضا من مكاسبه.

كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط، وهو النفط الخام الخفيف المنتج في الولايات المتحدة، 116.6 دولارا للبرميل بزيادة 28.3% خلال تداولات صباح اليوم الاثنين، قبل أن يقلص بعضا من مكاسبه.