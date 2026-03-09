"بابكو" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها

أعلنت ⁠شركة ⁠بابكو إنرجيز البحرينية حالة القوة القاهرة على عملياتها -اليوم ⁠الاثنين- عقب هجوم "استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير ⁠التابعة للمجموعة".

وتشتري مصفاة سترة التابعة لبابكو النفط الخام السعودي عبر خط أنابيب يربط بين البلدين. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 380 ألف برميل يوميا.

وبابكو مصدر رئيسي للوقود -بما في ⁠ذلك الديزل ووقود الطائرات والنافتا- بالنسبة لدول في الشرق الأوسط وآسيا.

وتقرر في الآونة الأخيرة رفع ⁠طاقة التكرير في المصفاة إلى 380 ⁠ألف برميل يوميا ⁠من 265 ألف برميل يوميا.

وقالت بابكو "احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط ‌الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون ‌تأثر".

وتتصاعد المخاوف في الأسواق العالمية من سيناريو إعلان مزيد شركات الطاقة في دول الخليج حالة "القوة القاهرة".

وأعلنت شركة قطر للطاقة قبل أيام حالة القوة القاهرة، كما نقلت رويترز أن مؤسسة البترول الكويتية أعلنت هي الأخرى القوة القاهرة وخفض إنتاجها.

وتستخدم الشركات والحكومات في عقود الطاقة الدولية بند "القوة القاهرة" عندما يحدث ظرف خارج عن السيطرة -مثل الحروب أو الكوارث- يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلا أو محفوفا بالمخاطر، مما يسمح بتعليق الإمدادات دون التعرض لغرامات أو مطالبات قانونية.

ويعني إعلان هذا البند عمليا توقف أو تقليص الصادرات إلى حين عودة الظروف الطبيعية.

وقبل أيام حذر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد شريدة الكعبي، من أن استمرار الحرب أسابيع قد يدفع جميع المصدرين في الخليج إلى إعلان القوة القاهرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل، مع اضطرابات واسعة في الاقتصاد العالمي.