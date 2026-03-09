أبرز شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران

لا ‌تزال حركة السفر الجوي العالمي تعاني من ارتباك شديد بعد أن تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، وتقطعت السبل بعشرات ⁠الآلاف من المسافرين في جميع أنحاء العالم ⁠وتعطلت آلاف الرحلات الجوية.

فيما يلي أحدث تطورات حركة الطيران

خطوط إيجة الجوية

ألغت أكبر شركة طيران يونانية، رحلاتها إلى تل أبيب حتى صباح 20 مارس/ أذار وإلى بيروت وأربيل وبغداد حتى صباح 25 من الشهر نفسه.

ألغت الشركة رحلاتها إلى دبي وأبوظبي حتى مساء 19 من ⁠الشهر ذاته، وإلى الرياض وجدة حتى صباح 14 مارس/آذار الجاري.

طيران البلطيق

قالت الشركة اللاتفية "طيران البلطيق" إنها ألغت جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 28 مارس/آذار وكل رحلاتها من وإلى دبي حتى 16 من الشهر نفسه.

الخطوط الجوية الكندية

أوقفت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثاني من مايو/أيار المقبل، وكل الرحلات ⁠إلى دبي حتى 28 مارس/آذار.

إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 11 مارس/آذار.

الخطوط الفرنسية

ألغت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 11 مارس/آذار ومن وإلى دبي والرياض حتى العاشر من الشهر نفسه، بما يشمل رحلة مغادرة من دبي في 11 من ذات الشهر.

أعلنت شركة "كيه.إل.إم" تعليق رحلاتها من وإلى دبي والرياض والدمام حتى العاشر من مارس/آذار، إضافة إلى تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب لما تبقى من موسم الشتاء.

كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها جميع رحلاتها من وإلى دبي والرياض حتى 14 مارس/آذار.

دلتا

ألغت شركة الطيران الأمريكية ‌رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب حتى 22 مارس/آذار ومن تل أبيب إلى نيويورك حتى 23 مارس/آذار.

العال الإسرائيلية

جرى إلغاء رحلات العال وشركة ساندور التابعة لها من وإلى إسرائيل حتى 10 مارس/آذار.

طيران الإمارات

قالت الشركة إنها ستسير جدول رحلات محدودا حتى إشعار آخر.

الاتحاد للطيران

قالت الشركة الإماراتية إنها ستسير جدول رحلات تجارية محدودا اعتبارا من السادس من مارس/آذار الجاري وستعمل بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

الخطوط الفنلندية

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة ودبي حتى 29 مارس/آذار.

تتجنب الشركة أجواء العراق وإيران وسوريا وإسرائيل، لكنها ستسير رحلة واحدة على الأقل إلى مسقط غدا لإجلاء عملاء، وتعتزم تسيير المزيد في وقت لاحق من الأسبوع.

الخطوط البريطانية

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)، إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب حتى 9 مارس/آذار.

تعتزم الشركة تسيير رحلات جوية ⁠لعملاء الخطوط الجوية البريطانية من مسقط في الفترة من التاسع إلى 12 مارس/آذار.

ألغت شركة إيبيريا إكسبريس، التابعة ⁠للمجموعة والمتخصصة في الطيران منخفض التكلفة، جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى العاشر من مارس/آذار.

الخطوط الإيطالية

علقت الشركة الإيطالية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 22 مارس/آذار.

مددت الشركة إلغاء رحلاتها إلى دبي حتى العاشر من مارس/آذار.

الخطوط الجوية اليابانية

علقت الشركة رحلاتها بين طوكيو والدوحة المقررة من 28 فبراير/شباط الماضي، إلى 21 مارس/آذارالجاري، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى 22 من الشهر نفسه.

خطوط لوت الجوية البولندية

أعلنت شركة الطيران البولندية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب ودبي ⁠حتى 28 مارس/آذار.

لوفتهانزا

علقت مجموعة الطيران الألمانية، التي تضم لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية، رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

علقت الرحلات إلى بيروت حتى 28 مارس/آذار وإلى عمّان وأربيل حتى 15 مارس/آذار.

علقت رحلاتها إلى طهران حتى 30 أبريل/نيسان ورحلاتها إلى الدمام ⁠ودبي وأبوظبي حتى العاشر من مارس/آذار.

الخطوط الجوية الماليزية

علقت شركة الطيران الماليزية جميع رحلاتها من وإلى الدوحة حتى 13 مارس/آذار.

استأنفت العمليات العادية من وإلى جدة والمدينة المنورة من الثامن من مارس/آذار.

الخطوط الجوية النرويجية

تعتزم شركة الطيران الإسكندنافية تسيير رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت اعتبارا من 15 يونيو/حزيران المقبل، بدلا من الأول والرابع من أبريل نيسان على الترتيب، كما كان مخططا له سابقا.

بيغاسوس

قال وزير النقل التركي إن شركة "بيغاسوس" أوقفت رحلاتها إلى إيران حتى 20 مارس/آذار، ورحلات المغادرة من عمّان وبيروت حتى 12 مارس/آذارورحلات العودة حتى 13 مارس/آذار.

ألغت الشركة رحلات المغادرة من الكويت والبحرين والدوحة ودبي وأبو ظبي ‌والشارقة والرياض والدمام حتى 9 مارس/آذار، ورحلات العودة حتى العاشر من الشهر ذاته.

الخطوط الجوية القطرية

تسير الشركة جدول رحلات محدودا من وإلى الدوحة.

تعتزم استئناف بعض الرحلات اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد حصولها على ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني في قطر.

الخطوط الجوية السعودية

علقت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى عمان والكويت وأبوظبي والدوحة والبحرين حتى 10 مارس/آذار.

علقت رحلاتها ‌إلى ‌موسكو وبيشاور حتى 15 مارس/آذار.

أعلنت استئنافا جزئيا للرحلات إلى دبي وفق جدول زمني محدود.

الخطوط الجوية التركية

وزير النقل التركي قال إن شركة الخطوط الجوية التركية ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 12 مارس/آذار.

أضاف أن جميع رحلات الخطوط الجوية التركية إلى العراق وسوريا ولبنان والأردن ألغيت حتى 13 مارس/آذار.

ويز إير

علقت شركة الطيران رحلاتها من وإلى إسرائيل ودبي وأبوظبي وعمّان حتى 15 مارس/آذار.