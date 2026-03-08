إنتاج النفط العراقي يهوي 60% إثر تداعيات حرب إيران

انخفض إنتاج النفط العراقي بنحو 60% نتيجة للحرب الإيرانية التي أدت إلى نقص الناقلات اللازمة لتحميل النفط الخام.

وينتج العراق حاليا ما بين 1.7 و1.8 مليون برميل من النفط يوميا، بعد أن كان يضخ حوالي 4.3 مليون برميل يوميا قبل اندلاع النزاع، وذلك حسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

كان العراق أول دولة خليجية رئيسية منتجة للنفط تضطر إلى خفض إنتاجها بسبب النزاع، وهي خطوة حذت حذوها لاحقا كل من الإمارات والكويت.

بدأ العراق الثلاثاء الماضي خفض إنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، وقال إن هذه التخفيضات يمكن أن تزيد إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في غضون أيام، نظرا لنفاد سعة التخزين وعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام بسبب الحرب على إيران.

وأنتج العراق نحو أربعة ملايين براميل يوميا في يناير/كانون الثاني، وبعد اندلاع الحرب انخفض إنتاج حقل الرميلة، الذي يبلغ عادة نحو 1.4 مليون برميل يوميا، بمقدار 700 ألف برميل يوميا.

وأدت الحرب فعليا إلى إغلاق مضيق هرمز، مما يعني تناقصا مستمرا في عدد ناقلات النفط المتاحة لتصدير النفط الخام من المنطقة، ومع نقص السفن، تضطر الدول المنتجة إلى تخزين النفط، مما أدى إلى تقلص مساحة التخزين المتاحة.

إجلاءات وإغلاقات

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر نفطية عراقية أول أمس الجمعة أن شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة أجلت موظفيها الوافدين من مشروعاتها في البصرة بالعراق الخميس.

وبدأت شركة إيني الإيطالية أول أمس إجلاء جميع الموظفين الأجانب من حقل الزبير النفطي في البصرة بالعراق، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية في المنطقة، حسب ما نقلت رويترز عن 3 مصادر نفطية عراقية. وأضافت المصادر أن إجلاء الموظفين الأجانب لن يؤثر على عمليات الإنتاج في الحقل.

واستهدف هجوم بطائرتين مسيرتين الخميس الماضي حقلا نفطيا تديره شركة أمريكية في دهوك بإقليم كردستان العراق، مما تسبب في اندلاع حريق وتوقف الإنتاج بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومهندس بالحقل.

وينتج حقل سرسنك حوالي 30 ألف برميل من النفط يوميا، وتديره شركة إتش كيه إن إنرجي، التي تملك فيه حصة 62%، وهي شركة أمريكية خاصة للنفط والغاز، مملوكة لشركة هيلوود إنرجي.

وأوقفت بعض شركات الطاقة العاملة في كردستان العراق إنتاج النفط والغاز بحقولها في إجراء احترازي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران.