الجنيه المصري عند مستوى قياسي جراء حرب إيران

انخفض الجنيه المصري الأحد إلى أدنى مستوى له مع تداول أكثر من 52 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، على الدولة الأكثر سكانا في المنطقة.

وبلغ سعر صرف الجنيه المصري 52.11 مقابل الدولار عند الشراء و52.21 عند البيع في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم.

امتدت آثار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران عبر الخليج وأبعد، لتطال أسواق الطاقة والتجارة العالمية، مع توقف حركة الملاحة فعليا في مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس النفط في العالم.

"حالة شبه طوارئ"

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذّر الأسبوع الماضي من أن مصر في "حالة شبه طوارئ"، منبها من احتمال تجدد الضغوط التضخمية.

ورغم أن مصر بمنأى من النزاع المسلح المباشر، إلا أن الحرب دفعت بعض شركات الشحن بعيدا عن قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.

وقد أظهر اقتصاد مصر المعتمد على الاستيراد حساسية شديدة لتقلبات العملة في الماضي.

بلغ التضخم 11.9% في يناير/ كانون الثاني، وكان قد بلغ ذروته عند ما يقرب من 40 في المئة في أغسطس/ آب 2023، على خلفية أزمة اقتصادية شديدة خفت حدتها منذ ذلك الحين، ويعود الفضل جزئيا إلى خطة إنقاذ تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار.