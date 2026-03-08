كوريا الجنوبية تدرس فرض سقف لأسعار الوقود بسبب حرب إيران

تدرس الحكومة في كوريا الجنوبية فرض نظام سقف للأسعار، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة، في أعقاب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وشهدت كوريا الجنوبية اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا لأسعار البنزين والديزل، حيث أظهرت بيانات شركة النفط الوطنية الكورية أن متوسط سعر البنزين على مستوى البلاد بلغ 1893.3 وون (نحو 1.27 دولار) للتر الواحد، بزيادة طفيفة قدرها 3.9 وون عن اليوم السابق، بينما ارتفع سعر الديزل 4.8 وون إلى 1915.4 وون للتر الواحد.

وفي العاصمة سيول، شهد الوقود ارتفاعا محدودا، إذ بلغ متوسط سعر البنزين 1944.7 وون للتر، والديزل 1968.2 وون، في زيادة لم تتجاوز بضعة وونات مقارنة بالارتفاعات الكبيرة التي كانت تسجل مؤخرا.

سقف الأسعار يخفف الضغوط على السوق

وقالت مصادر لـ"يونهاب" إن إشارات الحكومة لدراسة اعتماد سقف للأسعار ساهمت في تهدئة الاتجاه الصعودي للأسعار، بعدما انعكس ارتفاع النفط الخام عالميا فورا على السوق المحلية، خاصة بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وردود الفعل الإيرانية في المنطقة.

وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على واردات الطاقة، مما يجعلها حساسة لتقلبات الأسعار العالمية، التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع التضخم المحلي وتأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ويتوقع أن تستمر دراسة وتحديد سقف الأسعار خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود الحكومة لموازنة استقرار السوق مع حماية المستهلكين من موجات صعود جديدة للأسعار.