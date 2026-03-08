وزارة التجارة والصناعة القطرية: استمرار توافر السلع بمختلف منافذ البيع

أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية استمرار توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع في البلاد، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة.

ودعت الوزارة -في منشور على صفحتها في منصة "إكس" أمس- إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.

وأشارت إلى أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنب الشائعات التي قد تدفع إلى التخزين المفرط دون حاجة.

وأوضحت الوزارة أن التخزين المفرط قد يؤدي إلى تلف السلع نتيجة لعدم استخدامها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

تؤكد وزارة التجارة والصناعة توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع بدولة قطر، وتدعو إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة لتعزيز الاستهلاك الواعي.#التجارة_والصناعة pic.twitter.com/vfKE9JPu7s — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 7, 2026

ودعت الوزارة المستهلكين إلى:

شراء الاحتياجات الفعلية فقط وفقا لاحتياج الأسرة لمدة معقولة.

إعداد قائمة مسبقة من خلال تحديد السلع الأساسية والالتزام بها لتفادي المشتريات العشوائية.

تنويع منافذ الشراء للاستفادة من البدائل ولتقليل الضغط على نقطة بيع محددة.

تدعو وزارة #التجارة_والصناعة جميع الموردين ومنافذ البيع إلى مشاركتها في أي ملاحظات أو استفسارات، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتعزيز كفاءة السوق، عبر الخط الساخن 16001. pic.twitter.com/Whe566WhEW — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 7, 2026

في الأثناء دعت الوزارة جميع الموردين ومنافذ البيع إلى مشاركتها في أي ملاحظات أو استفسارات، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتعزيز كفاءة السوق وتطوير الخدمات، عبر الخط الساخن 16001.

وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز التواصل مع الموردين ومنافذ البيع، والاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم بما يسهم في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة.