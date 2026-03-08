اليابان تلجأ إلى احتياطياتها من النفط مع تصاعد حرب إيران

قال نائب بارز في البرلمان الياباني ⁠اليوم الأحد ⁠إن الحكومة أصدرت تعليمات لموقع لتخزين الاحتياطي النفطي بالاستعداد لاحتمال صرف شحنات من ⁠الخام، في وقت أدت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى عرقلة تدفق الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان ⁠على الشرق الأوسط في الحصول على نحو 95% من إمداداتها من النفط الخام، مع عبور نحو 70% من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي جرى إغلاقه فعليا عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقال أكيرا ناغاتسوما، وهو عضو في تحالف الإصلاح الوسطي المعارض، لوكالة رويترز إن مسؤولا من منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة في قاعدة شيبوشي الوطنية لتخزين النفط، وأضاف أن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة أبلغت ⁠القاعدة بالتعليمات الجمعة.

وأضاف ناغاتسوما أن التفاصيل، مثل توقيت عملية السحب من المخزون، لم تتضح بعد، كما لم يتضح حتى ⁠الآن ما إذا كانت أي قواعد تخزين أخرى تلقت تعليمات مماثلة.

وتقع شيبوشي ‌في ‌جنوب اليابان، وهي من مواقع تخزين احتياطات النفط الإستراتيجية للبلاد.

تعطل إمدادات النفط

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ‌إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، ومن أبرز الاضطرابات التي طالت قطاع الطاقة حتى الآن ما يلي:

قطر للطاقة أعلنت حالة القوة القاهرة وتوقفت عن تصدير الغاز الطبيعي المسال في 4 مارس/آذار، مما أثر على عدد من أكبر المصانع، حيث توفر الشركة نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال في العالم.

بدأت مؤسسة البترول الكويتية في السابع من مارس/آذار خفض إنتاج النفط بسبب وقف الصادرات عبر مضيق هرمز.

قالت شركة بترول ⁠أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 7 مارس/آذار إنها تدير مستويات إنتاج النفط في الحقول البحرية للحفاظ على "المرونة التشغيلية". واندلع حريق بسبب سقوط حطام بميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز رئيسي لتخزين النفط وتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم.

خفض العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنتاجه بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ⁠بسبب محدودية سعة التخزين وعدم وجود منفذ للتصدير. وقال مسؤولون لرويترز في الثالث من مارس/آذار إن البلاد ربما تضطر إلى زيادة الخفض إلى 3 ملايين برميل يوميا في غضون أيام إذا لم تستأنف الصادرات.

أوقفت عدة شركات في إقليم كردستان العراق الإنتاج في حقول تابعة لها احترازيا. وصدرت المنطقة 200 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب إلى تركيا في فبراير/شباط الماضي.