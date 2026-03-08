الخطوط القطرية تُشغل رحلات محدودة من الدوحة وإليها

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستشغل جدولا محدودا من الرحلات الجوية من وإلى الدوحة، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مؤكدة أن استئناف عملياتها التشغيلية الكاملة سيظل مرهونا بإعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن.

وأوضحت الشركة -في بيان على منصة إكس اليوم الأحد- أن تشغيل الرحلات المحدودة يأتي بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات مخصصة للطوارئ.

وبحسب البيان، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلات ستصل إلى مطار حمد الدولي غدا الاثنين (9 مارس/آذار 2026) قادمة من عدد من المدن الأوروبية والإقليمية، وهي: أمستردام وبرلين وفرانكفورت ولندن هيثرو وزيورخ ومسقط.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن هذه الرحلات مخصصة فقط للمسافرين الذين تُعد الدوحة وجهتهم النهائية، مشيرة إلى أنه يمكن حجز المقاعد عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيقها الرسمي أو من خلال وكلاء السفر.

وشددت على أن تشغيل هذه الرحلات لا يعد استئنافا للعمليات التشغيلية المجدولة، ودعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد.

رحلات إجلاء إلى أوروبا

وفي السياق، ذكرت الخطوط الجوية القطرية أنها شغلت -اليوم الأحد- رحلات إجلاء من مطار حمد الدولي إلى عدد من الوجهات الأوروبية، شملت: أمستردام وبرلين وفرانكفورت ولندن هيثرو وزيورخ.

وأوضحت الشركة أن الأولوية في هذه الرحلات منحت للعائلات وكبار السن والمسافرين الذين لديهم احتياجات طبية أو إنسانية ملحة، مشيرة إلى أنها قامت مسبقا بتوزيع المسافرين المؤهلين على تلك الرحلات.