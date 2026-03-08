الحرب على إيران تهز عملة كوريا الجنوبية أمام الدولار
تصاعد تذبذب العملة المحلية الكورية الجنوبية "وون" مقابل الدولار لأعلى مستوى منذ جائحة كورونا وذلك بسبب تفاقم التوترات في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية -اليوم الأحد- أن نظام الإحصاء الاقتصادي لبنك كوريا أظهر أن العملة المحلية الكورية الجنوبية تذبذبت بقوة في أعقاب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4حرب بلا بوصلة.. هل فقد ترمب السيطرة على حرب إيران؟
- list 2 of 4أمير قطر باتصال مع ترمب: انعكاسات خطيرة للتصعيد على الأمن الدولي
- list 3 of 4حرب إيران تهدد باضطراب طويل الأمد في أسواق الطاقة العالمية
- list 4 of 4الحرب على إيران تعيد استخدامات الفحم إلى الواجهة في أوروبا
وأفادت الوكالة بأن قيمة الوون الكوري وصلت 13.2 وون أمام الدولار حتى أمس الأول الجمعة.
ويمثل مستوى التذبذب أعلى مستوى يتم تسجيله منذ مارس/آذار 2020، عندما سجل الوون 13.8 أمام الدولار بالتزامن مع بدء جائحة كورونا.
وفقا لخدمة يونهاب إنفوماكس -ذراع البيانات المالية لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية- فإن عملة الوون الكوري كانت ضمن أسوأ العملات أداء، حيث تراجعت بنسبة 2.81% أمام الدولار هذا الشهر .
وأرجع المحللون هذا التذبذب الحاد في العملة الكورية الجنوبية إلى اعتماد سول القوي على واردات الطاقة واقتصادها على الصادرات.