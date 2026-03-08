اقتصاد|كوريا الجنوبية

الحرب على إيران تهز عملة كوريا الجنوبية أمام الدولار

South Korean Won notes. The Korean Won is grappling with several economic and political challenges impacting its value. Economically, South Korea is facing inflationary pressures, driven by global supply chain disruptions and rising energy costs, which are affecting consumer prices and overall economic stability. The Bank of Korea has been adjusting interest rates to manage inflation, but these measures are also influencing economic growth and currency stability. Politically, tensions with North Korea and uncertainties in global trade, particularly with key partners like China and the United States, add to the volatility of the Won. Additionally, shifts in global investor sentiment and capital flows due to geopolitical events and monetary policy changes in major economies further impact the Won's exchange rate. These factors collectively shape the outlook for the Korean Won and the country's economic health.
العملة الكورية الجنوبية تذبذبت بقوة في أعقاب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران (غيتي)
Published On 8/3/2026
|
آخر تحديث: 12:33 (توقيت مكة)

حفظ

تصاعد تذبذب العملة المحلية الكورية الجنوبية "وون" مقابل الدولار لأعلى مستوى منذ جائحة كورونا وذلك بسبب تفاقم التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية -اليوم الأحد- أن نظام الإحصاء الاقتصادي لبنك كوريا أظهر أن العملة المحلية الكورية الجنوبية تذبذبت بقوة في أعقاب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأفادت الوكالة بأن قيمة الوون الكوري وصلت 13.2 وون أمام الدولار حتى أمس الأول الجمعة.

ويمثل مستوى التذبذب أعلى مستوى يتم تسجيله منذ مارس/آذار 2020، عندما سجل الوون 13.8 أمام الدولار بالتزامن مع بدء جائحة كورونا.

وفقا لخدمة يونهاب إنفوماكس -ذراع البيانات المالية لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية- فإن عملة الوون الكوري كانت ضمن أسوأ العملات أداء، حيث تراجعت بنسبة 2.81% أمام الدولار هذا الشهر .

وأرجع المحللون هذا التذبذب الحاد في العملة الكورية الجنوبية إلى اعتماد سول القوي على واردات الطاقة واقتصادها على الصادرات.

المصدر: الألمانية

إعلان