مصدر حكومي: الهند ستستأنف استيراد النفط الروسي

أكد مصدر في الحكومة الهندية -اليوم السبت- أن نيودلهي بصدد استئناف استيراد النفط الروسي، وذلك بعد إعفاء مؤقت من العقوبات أصدرته واشنطن على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

لكن الهند تشدد على أنها لا تحتاج إلى موافقة واشنطن لاستيراد النفط الروسي، وفقا لما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثرت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران والضربات الانتقامية التي نفذتها طهران على دول الخليج، بشكل كبير على قطاعي الطاقة والنقل في العالم، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا.

وخففت واشنطن قيودها الاقتصادية بشكل مؤقت على روسيا -يوم الخميس- للسماح ببيع النفط الروسي العالق في البحر.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية -الخميس- ترخيصا "يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن، اعتبارا من 5 مارس/آذار 2026 إلى الهند".

لكن الهند لا تعتمد على "إعفاء قصير الأجل" للقيام بعمليات الشراء هذه، بحسب المصدر الحكومي في نيودلهي.

وأضاف المصدر أن "الهند كانت لا تزال تستورد النفط الروسي في فبراير/شباط 2026، وروسيا لا تزال أكبر مزود بالنفط الخام للهند".

وأشار المصدر الحكومي إلى أن مخزون الهند يتخطى 250 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يمكنها من "التعامل مع اضطرابات قصيرة الأجل".

والأربعاء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده مستعدة لزيادة شحنات النفط إلى الصين والهند، وذلك إثر إغلاق إيران مضيق هرمز.

ارتفاع غاز الطهي لأول مرة في عام

في غضون ذلك رفعت شركات الطاقة في الهند أسعار غاز البترول المسال المستخدم في الطهي للمرة الأولى منذ نحو عام، في ظل صعود الأسعار العالمية للطاقة مع تعطل تدفقات الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات شركة "إنديان أويل كورب"، أكبر شركة تكرير وموزع لغاز البترول المسال في البلاد، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 14.2 كيلوغراما في العاصمة نيودلهي ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 913 روبية (نحو 10.87 دولارات)، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتسعى الهند، التي تعتمد على نحو 40% من وارداتها النفطية على الإمدادات من الخليج عبر مضيق هرمز، إلى تأمين حاجياتها من الطاقة، في ظل مخزون لا يتجاوز شهرا من الطلب.

وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 8.5% -أمس الجمعة- وبنسبة حوالى 30% خلال أسبوع، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن "الاستسلام غير المشروط" لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.