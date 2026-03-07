قطر تعلن تشغيل رحلات محدودة لإجلاء المسافرين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الليلة عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وبالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة.

وتشمل هذه المرحلة تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني "مواصلتها العمل بأقصى درجات الجاهزية التشغيلية، وبالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة في الدولة من أجل ضمان سلامة وأمن المسافرين والعاملين في قطاع الطيران المدني والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية".

وأضافت الهيئة أنها تتابع "تطورات الأوضاع بشكل مستمر"، وأنها "ستطلع الجمهور وشركاء قطاع الطيران على أي مستجدات في حينها". ودعت المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة مع شركات الطيران إلى "متابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم، مع التأكيد على أن الرحلات المشار إليها لا تشمل الرحلات المجدولة من وإلى الدوحة".

وقالت الهيئة إن الرحلات العادية "ستستأنف فور صدور إعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة".