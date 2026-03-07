تواجه أوروبا في الوقت الراهن صدمة ثانية في أسواق الغاز نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك بعد الصدمة الأولى التي تعرضت لها عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.

وتسببت الحرب على إيران في ارتفاع أسعار الغاز بأوروبا لأعلى مستوياتها منذ عام 2023، حيث زادت بنسبة 70% منذ يوم الجمعة، وفق فايننشال تايمز، وبلغت نحو 54.50 يورو (نحو 59 دولارا) للميغاوات/ساعة، وسط مخاوف من ارتفاع أكبر في الأسعار مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر به جانب مهم من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

وفي مقابلة مع فايننشال تايمز، وصف خبير الطاقة في مجموعة أوراسيا هينينغ غلويستين الوضع في أوروبا بأنه "ضربة مزدوجة"، مضيفا أن "أوروبا خرجت بالكاد من أزمة طاقة، والآن لدينا الأزمة التالية".

وتأتي الأزمة في سوق الغاز في الوقت الذي تراجعت فيه الاحتياطيات الأوروبية خلال فصل الشتاء، وتشير بيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا إلى أن سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي تقل عن 30%، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 45% في هذا الوقت من العام.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) عن خبراء أنه يمكن أن تتحول بعض الدول الأوروبية إلى الاعتماد على الفحم بدلا من الغاز في محطات توليد الكهرباء، وهو ما فعلته ألمانيا عام 2022.

ضغوط من روسيا

وتواجه أوروبا ضغوطا من روسيا بشأن إمداداتها من الغاز، وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الخميس إن الحكومة ستجتمع قريبا في ⁠موسكو لبحث وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

وأضاف: "سنبحث الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريبا، وسنناقش أيضا كيفية الاستفادة من الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية".

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -الأربعاء- أن ⁠روسيا بوسعها وقف الإمدادات فورا وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

إعلان

وربط بوتين هذا القرار المحتمل -⁠الذي أشار إلى أنه لم يُتخذ بعد- برغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على مبيعات روسيا من الغاز والغاز الطبيعي المسال.

وأوضح بوتين أنه "ربما يكون من الأكثر ربحية لنا أن نتوقف عن تزويد السوق الأوروبية الآن، وأن ننتقل إلى تلك الأسواق التي تُفتح وأن نرسخ وجودنا هناك".

وجاءت هذه التصريحات في وقت أوقفت فيه شركة قطر للطاقة -وهي أكبر جهة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- إنتاج الغاز، وأعلنت حالة القوة القاهرة بعد تعرض منشآتها لهجمات عسكرية.

وتمد قطر أوروبا بنحو 10% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times).

وتراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل حاد منذ عام 2022 بسبب العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، لكن روسيا تعد ⁠ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال ⁠إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسوق الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم في البحر الأسود إلى عدة دول أوروبية، منها المجر وسلوفاكيا وصربيا.

من أين تحصل أوروبا على الغاز؟

وفقا لبيانات المجلس الأوروبي، فإن أكبر مصادر الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي -ويشمل ذلك الغاز الطبيعي الذي ينقل عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال- في عام 2025 جاءت كما يلي:

النرويج، وهي أكبر مصدر لواردات الغاز للاتحاد الأوروبي، حيث أمدته بنحو 31.1% من احتياجاته.

الولايات المتحدة: 25.4%

الجزائر: 12.8%

بريطانيا: 4.3%

أذربيجان: 4%

قطر: 3.8%

مصادر أخرى: 5.7%

بينما أشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من ⁠12% من الإمدادات الأوروبية.

ويمثل الغاز الطبيعي أهمية بالغة لدول الاتحاد الأوروبي؛ إذ تعتمد 30% من منازلها عليه في التدفئة، كما أن نحو ثلث محطات توليد الكهرباء في دول الاتحاد تعتمد على الغاز الطبيعي.

ما البدائل الممكنة للغاز الروسي؟

قال خبير الاقتصاد الدولي زياد الهاشمي للجزيرة نت إن إعلان موسكو نيتها توقيف تصدير الغاز إلى أوروبا يمثل "خبرا مفرحا" للولايات المتحدة التي تسعى لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الأوروبية.

وأضاف الهاشمي أن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على حصة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا، وأن المنتجين الأمريكيين يضغطون على الدول الأوروبية للدخول في تعاقدات طويلة الأجل، قد تصل إلى 10 سنوات، بهدف ضمان تدفق مستقر للغاز الأمريكي نحو القارة العجوز في السنوات القادمة.

وأوضح الهاشمي أن أوروبا وقعت في خطأ استراتيجي بالاعتماد بشكل كبير على الغاز الروسي، وهو ما ظهر بعد الحرب في أوكرانيا، والآن تسعى الولايات المتحدة إلى أن تحل محل روسيا وتسيطر على سوق الغاز في القارة.

وأشار إلى أن البدائل الأخرى أمام أوروبا هي استيراد الغاز من الجزائر، التي تسعى لزيادة حصتها من السوق الأوروبية، وزيادة الإمدادات من قطر بعد استئناف إنتاج وتصدير الغاز المسال.

وأكد الهاشمي أن ارتفاع أسعار الغاز، نتيجة الحرب على إيران، علاوة على زيادة واردات أوروبا من الغاز المسال -وهو أعلى تكلفة من الغاز الذي يصلها عبر خطوط الأنابيب- يعني ارتفاعا مباشرا لأسعار الطاقة في أوروبا، وزيادة تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية الأوروبية.

إعلان

وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن حصة روسيا من واردات ⁠الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب ⁠انخفضت من نحو 40% عام 2021 إلى نحو 6% عام 2025.

كما تراجعت حصة روسيا من واردات ‌الاتحاد الأوروبي ‌من الغاز الطبيعي المسال إلى 16% عام 2025 مقابل 21% عام 2021.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات الأوروبية من الولايات المتحدة في 2025 إلى نحو ثلاثة أمثال ما كانت عليه عام 2021.