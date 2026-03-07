اقتصاد|الشرق الأوسط

بلومبيرغ: الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا متزايدة مع اشتداد الحرب على إيران

epa12787003 A vessel is seen anchoring off the coast of Dubai, United Arab Emirates, 01 March 2026. Following a joint Israel-US military operation targeting multiple locations across Iran in the early hours of 28 February 2026 and Iran's retaliatory attacks across the region, many ships are anchored as Iran threatened to close the Strait of Hormuz, where hundreds of ships carrying oil pass daily, potentially affecting worldwide trade. EPA/STRINGER
تراجع الحجوزات اليومية لنقل الحاويات إلى الموانئ الواقعة شرق مضيق هرمز بنسبة 81% خلال يومين (الأوروبية)
7/3/2026

تتسع التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد من المنطقة، مع تحول موانئ الخليج العربي إلى أهداف عسكرية وإغلاق مضيق هرمز فعليا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود والشحن وازدياد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب تقرير لبلومبيرغ فإن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بدأ ينعكس على التجارة العالمية، إذ ارتفعت أسعار الطاقة وتكاليف النقل، بينما يواجه عدد من الشركات مخاطر نقص المكونات الأساسية وارتفاع التكاليف وتراجع هوامش الأرباح.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات التجارية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ومع تعطل حركة الملاحة فيه، ارتفعت أسعار الوقود والشحن البحري بشكل حاد، كما تعطلت حركة الشحن الجوي في المنطقة لأسبوع كامل، ما أدى إلى تراكم الطلبات وتأخير عمليات النقل.

ووفقا لتحليل أجرته بلومبرغ إيكونوميكس، فإن المخاطر الاقتصادية لا تقتصر على النفط والغاز، إذ أن نحو 7% من صادرات الأسمدة العالمية، ونحو 6% من المعادن الثمينة، و5.3% من الألومنيوم ومنتجاته، إضافة إلى 4.4% من الأسمنت والمعادن غير المعدنية الأخرى التي تشحن عبر موانئ الخليج، أصبحت معرضة لخطر التعطل.

وفي قطاع النقل الجوي، قال نيال فان دي ووو، كبير مسؤولي الشحن الجوي في شركة "زينيتا" المتخصصة في منصات الشحن الرقمي، إن أسعار الشحن الجوي قد تتضاعف 3 مرات في المدى القريب للرحلات العابرة لمراكز الشحن في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن توقف طائرات الشحن أدى إلى اختفاء ما يصل إلى 18% من سعة الشحن العالمية هذا الأسبوع.

A Turkish Air Force cargo plane takes off from the Incirlik Air Base, in the outskirts of the city of Adana, southern Turkey, Thursday, July 30, 2015. After months of reluctance, Turkish warplanes last week started striking militant targets in Syria and agreed to allow the U.S. to launch its own strikes from Turkey's strategically located Incirlik Air Base. In a series of cross-border strikes, Turkey has not only targeted the IS group but also Kurdish fighters affiliated with forces battling IS in Syria and northern Iraq. (AP Photo/Emrah Gurel)
توقف طائرات الشحن أدى إلى اختفاء ما يصل إلى 18% من سعة الشحن العالمية هذا الأسبوع (أسوشيتد برس)

كما بدأت آثار الاضطرابات تظهر في حركة الشحن البحري، حيث تراجعت الحجوزات اليومية لنقل الحاويات إلى الموانئ الواقعة شرق مضيق هرمز بنسبة 81% خلال يومين فقط، بحسب بيانات شركة "فيزيون" المتخصصة في تتبع سلاسل الإمداد.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 100 سفينة حاويات داخل الخليج غير قادرة على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية، في حين تنتظر سفن أخرى الدخول أو أعيد توجيهها إلى موانئ بديلة، مما أدى إلى تزايد الازدحام في عدد من الموانئ الآسيوية.

فعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة الازدحام في ميناء نافا شيفا، أكبر موانئ الحاويات في الهند، إلى 64% بعد أن كانت نحو 10% فقط مطلع مارس/آذار، كما بدأت مستويات الازدحام في موانئ سنغافورة وكولومبو في الارتفاع أيضا، وفق بلومبيرغ.

وفي الأسواق المالية، انعكست المخاوف من التضخم واضطراب الإمدادات على تحركات الأسهم والسندات والعملات، وسط قلق متزايد من تأثير الحرب على الأسر والشركات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة أمام الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة، لكن هذه المرونة "تتعرض لاختبار جديد"، مشيرة إلى أن العديد من الدول تدخل هذه المرحلة بمستويات مرتفعة من الديون وهوامش مالية محدودة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن التأثير الإجمالي على النمو العالمي قد يكون محدودا في الوقت الحالي، لكنه قد يتسع إذا طال أمد الصراع واستمرت الاضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

المصدر: بلومبيرغ

