أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تقترب من أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 2022

تقترب أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا من ارتفاع يزيد على 60%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أزمة الطاقة في 2022 إبان الحرب الروسية الأوكرانية، مع دخول اليوم السابع للحرب على إيران، والتي تلقي بظلالها على توقعات تدفقات الغاز العالمية.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فايننشال تايمز إنه حتى لو انتهت الحرب فورا، فإن عودة البلاد إلى دورة التوريد الطبيعية ستستغرق "أسابيع إلى شهور".

يزيد هذا من مخاوف المتداولين، الذين تهيمن عليهم حالة عدم اليقين بشأن تصعيد الصراع على معنويات السوق، وأثارت اضطرابات إمدادات الطاقة مخاوف من اشتداد المنافسة على الوقود وتزايد الضغوط التضخمية، لا سيما في أوروبا.

وتأتي هشاشة سوق الغاز حاليا في أوروبا من الخروج من فصل الشتاء مع انخفاض المخزونات، مما يعني الاضطرار لشراء المزيد من الشحنات المنقولة بحرا هذا الصيف لإعادة ملء خزاناتها، في منافسة مع مشترين في آسيا على مخزون محدود من الإمدادات إذا لم تصل تدفقات الغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.

مخاطر الإمداد

وتعد الأسعار أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلت أثناء أزمة الطاقة عام 2022، حيث تقارب حاليا 50 يورو(نحو 54 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بذروة تاريخية تجاوزت 300 يورو (نحو 324 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة، ومع ذلك، توقفت حركة السفن في مضيق هرمز بشكل شبه كامل، مما دفع عشرات ناقلات النفط والغاز المحملة إلى البقاء راسية في الخليج العربي، ويذكر أن هذا الممر ينقل عادة خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

في غضون ذلك، تضاعفت التقلبات الضمنية في العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا -والتي تقيس تكلفة الخيارات الأساسية في هذه العقود- أكثر من 4 مرات منذ بداية عام 2026، وهي الآن قريبة من أعلى مستوياتها منذ صيف 2023.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للشهر الأول، وهي المعيار الأوروبي للغاز، بنسبة 3.8% لتصل إلى 52.68 يورو (نحو 57 دولارا) لكل ميغاواط ساعة بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقال محللو "برنشتاين" إن أسعار الغاز الأوروبية القياسية قد تضطر إلى الارتفاع بقوة لضمان توافر الإمدادات الكافية، إذا استمرت اضطرابات صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، حسب موقع "إنفيستنغ".

وأضافت شركة الوساطة أن عقود "تي تي إف" الهولندية المرجعية قد تحتاج إلى الارتفاع بنحو 40% إلى 50% من مستوياتها الحالية، من أجل جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال بعيدا من آسيا وتأمين إمدادات كافية لأوروبا، إذا طال أمد الاضطراب المرتبط بإغلاق مضيق هرمز وتوقف الإنتاج القطري.