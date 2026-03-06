شركتا طيران الإمارات والاتحاد تعلنان استئنافا محدودا للرحلات

أعلنت شركتا ‌طيران الإمارات والاتحاد استئنافا محدودا للرحلات إلى مدن رئيسية حول العالم انطلاقا من الإمارات اليوم الجمعة، ⁠بعد أن أدت المخاطر الناجمة عن إطلاق ⁠الصواريخ، بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة الاتحاد للطيران أعلنت اليوم الجمعة أنها ستستأنف جدولا محدودا للرحلات حتى 19 مارس/آذار الجاري، وستُسير الرحلات من أبوظبي وإليها، فضلا عن 25 وجهة أخرى، من بينها لندن وباريس وفرانكفورت ودلهي ونيويورك وتورونتو.

وقال موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية إن حركة الطيران في مطار دبي، الذي يعد عادة الأكثر ازدحاما في العالم، زادت للمثلين أمس الخميس مقارنة باليوم السابق، لكنها بقيت عند حوالي 25% من مستوياتها العادية.

وأعلنت طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفق رويترز، أنها تعمل بجدول رحلات مخفض إلى 82 وجهة، من ⁠بينها لندن وسيدني وسنغافورة ونيويورك، حتى إشعار آخر.

مصاعب تواجه الرحلات المستأجرة

ومع استمرار إغلاق معظم المجال الجوي في الشرق الأوسط بسبب المخاوف المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في إيران، تعمل الحكومات على ترتيب رحلات مستأجرة وتوفير مقاعد على عدد محدود من الرحلات التجارية لإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

ونقلت رويترز عن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو قوله إن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية استأجرتها الحكومة لإعادة رعاياها من الإمارات ⁠اضطرت إلى العودة الخميس بسبب إطلاق الصواريخ في المنطقة.

وأضاف أن "هذا الوضع يعكس عدم الاستقرار في المنطقة وتعقيد عمليات إعادة المواطنين إلى بلادهم".

وهبطت أول رحلة إعادة إلى بريطانيا قادمة من سلطنة عمان في مطار "ستانستد" في لندن في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بعد أن تم تغيير موعدها بسبب مشاكل تشغيلية، بما في ذلك تأخير في صعود الركاب.

وأثرت العمليات المحدودة في مطارات الشرق الأوسط ⁠بشكل خاص على المسافرين عبر الخطوط من أوروبا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتظهر بيانات صادرة عن شركة سيريوم أن طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران تنقل مجتمعة حوالي ثلث المسافرين من أوروبا إلى آسيا وأكثر من نصف المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي ⁠المجاورة.

وأشارت بيانات أخرى صادرة عن الشركة نفسها إلى أنه خلال الفترة من 28 فبراير/شباط وحتى 5 مارس/آذار كانت هناك أكثر من 44 ألف رحلة ⁠مجدولة من وإلى الشرق الأوسط، وقد أُلغيت حتى الآن أكثر من 25 ⁠ألف رحلة.

وقالت الخطوط الجوية الماليزية إنها ستضيف رحلات إضافية من كوالالمبور إلى لندن وباريس من اليوم الجمعة إلى الأحد لدعم المسافرين المتضررين، بينما قالت الخطوط الجوية السريلانكية إنها ستشغل رحلة إضافية بين كولومبو ولندن يوم الأحد.

ارتفاع أسعار الوقود

وفي السياق أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، إذ وصل سعره في سنغافورة إلى مستوى قياسي بلغ 225 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو ما أرجعه المتعاملون إلى المخاوف من نقص الإمدادات من مصافي التكرير في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة بلومبيرغ أن أوروبا تواجه حاليا أعلى سعر لوقود الطائرات منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، فيما ارتفعت الأسعار في آسيا وأمريكا إلى أعلى مستوى منذ سنتين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جيمس نويل-بيسويك من شركة "سبارتا" لنقل السلع أن سعر وقود الطائرات يرتفع بسرعة كبيرة، موضحا أن شركات الطيران تواجه مسارات أطول ونقصا في الإمدادات العالمية.

ويواجه سوق وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي تحديا كبيرا نتيجة الحرب في إيران، إذ تأتي نصف وارداته عبر مضيق هرمز، مقابل 12% فقط من الواردات من الديزل، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن يوغين ليندل، رئيس قسم المنتجات المكررة في شركة الاستشارات "إي جي إم نكستانت".