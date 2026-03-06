تركيا تنفق 12 مليار دولار لدعم الليرة من اضطرابات الحرب

أنفقت تركيا نحو 12 مليار دولار خلال أسبوع لدعم استقرار عملتها في مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية التي أثارتها الحرب على إيران، وهو مبلغ يعادل نحو 15% من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ.

وذكرت الوكالة أن البنك المركزي التركي شدد شروط السيولة قبل افتتاح الأسواق مطلع الأسبوع، وعند بدء التداول تدخلت بنوك محلية ببيع الدولار للحد من تقلبات العملة.

وأشار متعاملون مطلعون على العمليات إلى أن حجم بيع الدولار تراجع تدريجيا خلال الأسبوع، ولم تسجل عمليات مماثلة أمس الخميس.

وبفضل هذه التدخلات بقيت الليرة التركية مستقرة نسبيا في وقت تراجعت فيه معظم عملات الأسواق الناشئة.

ويرى محللون أن استمرار الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط لفترة قصيرة قد يسمح بعودة الأسواق إلى قدر من الاستقرار، لكن إطالة أمد الأزمة قد يزيد الضغوط على الأصول عالية المخاطر عالميا.