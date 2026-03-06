النفط يتجاوز 90 دولارا مع اتساع الحرب وتحذير قطري من قفزة إلى 150

تشتعل أسواق النفط العالمية مع اتساع الحرب في الشرق الأوسط بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، لتعود المخاوف القديمة حول أمن إمدادات الطاقة عبر الخليج إلى واجهة السوق.

وتظهر بيانات منصة "أويل برايس" في مارس/آذار 6 يوليو/تموز أن خام برنت صعد إلى نحو 90.82 دولاراً للبرميل بارتفاع 5.41 دولارات أو 6.33%، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط إلى 88.36 دولاراً بزيادة 7.35 دولارات تعادل 9.07%.

كما اقترب خام مربان الإماراتي من مستوى 100.8 دولار للبرميل، ما يعكس الضغط المتزايد على الأسواق الآسيوية الأكثر اعتماداً على نفط الخليج.

وتوضح "أويل برايس" أن القفزة السريعة في الأسعار ترتبط مباشرة بالمخاوف حول حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ما يجعل أي تعطّل في الملاحة قادراً على دفع الأسعار إلى التحرك بسرعة.

قطر تحذر

وفي تحذير لافت، نقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي" عن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قوله إن استمرار الحرب قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل إذا تعطلت حركة السفن عبر المضيق لعدة أسابيع.

وقال الكعبي إن الحرب "قد تُسقط اقتصادات العالم"، مضيفاً: "إذا استمرت هذه الحرب لأسابيع فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتأثر".

كما أعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في منشآت رأس لفان بعد هجمات عسكرية، وإعلان حالة القوة القاهرة في بعض عقود التوريد.

ومع تجاوز خام برنت مستوى 90 دولاراً واقتراب بعض الخامات الخليجية من 100 دولار، يرى متعاملون أن السوق بدأ بالفعل تسعير سيناريو اضطراب واسع في إمدادات الطاقة العالمية.