الذهب والفضة يرتفعان والدولار مستقر مع تفاقم حرب إيران

في اليوم السابع للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، إذ يواصل المستثمرون تقييم أثر الصراع المتصاعد على الاقتصاد العالمي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 5092.21 دولارا للأوقية مرتفعا بنسبة 0.10%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.31% إلى 5098.94 دولارا.

وارتفع سعر الذهب، الذي عادة ما ينظر إليه على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، بنحو 18% منذ بداية العام وحتى الآن، وسجل مستويات قياسية متتالية وسط حالة متزايدة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 82.26 دولارا للأوقية.

زاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2124.05 دولارا.

صعد البلاديوم 1.1% إلى 1639.78 دولارا.

استقرار الدولار

واستقر الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكنه يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من عام بنحو 1.4%، مدفوعا بتصاعد الحرب في الشرق الأوسط، التي عززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وظل اليورو والين تحت ضغط، بعد ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع، مما أثار مخاوف من التضخم في اقتصادات تعتمد على واردات الطاقة، وقلب التوقعات بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى.

وأشار محللون إلى أن استمرار الصراع بالوتيرة الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل مستدام وصعود الدولار، مع تراجع فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو، الذي ظل مستقرا عند 1.1612 دولار، بينما ارتفع الين 0.06% إلى 157.5 ينا للدولار.

وكان الجنيه الإسترليني شبه مستقر أيضا، إذ ارتفع 0.04% فقط إلى 1.3361 دولار.

أسواق العملات المشفرة

انخفض سعر بيتكوين 0.26% إلى 70956.52 دولارا.

تراجعت إيثر 0.27% إلى 2074.84 دولارا.