صعود إضافي متوقع لأسعار النفط مع توقف إنتاج حقول بدول خليجية

يتوقع السوق موجة صعود إضافية لأسعار النفط بعد عمليات إغلاق كبيرة للإنتاج بدأت من العراق وقد تمتد إلى دول أخرى بعد أن تستنفد طاقتها التخزينية من الخام، حسب فايننشال تايمز البريطانية.

وقدّر محللو "جي بي مورغان" أن ثمة هامشا زمنيا أطول قليلا قبل أن يؤدي نقص سعة التخزين إلى عمليات إيقاف الإنتاج، لكنهم قالوا إن أكثر من 3 ملايين برميل من النفط ستُسحب من السوق بحلول يوم الأحد، لترتفع إلى نحو 5 ملايين برميل إذا استمر النزاع لمدة أسبوعين ونصف.

وأصبح العراق، أول أمس الثلاثاء، أول مُصدّر رئيسي يبدأ تقليص الإنتاج، معلنا أنه شرع في خفض الإنتاج في 3 من أكبر حقوله النفطية.

ونقلت فايننشال تايمز عن أحد كبار تجار النفط قوله إن فقدان إنتاج العراق تجاوز مليوني برميل يوميا، مع وجود 1.5 مليون برميل يوميا إضافية مهددة "خلال اليومين المقبلين".

ومن المتوقع أن تتجه حقول أخرى في أنحاء المنطقة إلى الإغلاق خلال الأيام المقبلة، مما سيؤدي إلى سحب ملايين البراميل من الخام من السوق، ما لم تتمكن شحنات الطاقة من استئناف العبور عبر مضيق هرمز.

استهداف جديد

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان بثته وسائل إعلام رسمية -اليوم الخميس- إنه استهدف ناقلة أمريكية في الجزء الشمالي من الخليج وإن النيران اشتعلت في السفينة، مضيفا أنه في زمن الحرب سيكون المرور عبر مضيق هرمز تحت إيران.

وحسب فايننشال تايمز، فإن ثمة تقديرات بأن السعودية قد لا تملك أكثر من أسبوعين من إغلاق المضيق قبل أن تضطر إلى خفض الإنتاج.

وتملك السعودية -أكبر مُصدّر للنفط في العالم- سعات التخزين الأوسع في المنطقة، إلا أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن بعض مرافقها باتت تحت ضغط، وفق الصحيفة البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن تاجر للنفط توقعه أن تلجأ الكويت إلى وقف إنتاج 1.5 مليون برميل أخرى خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وقال: "الكويت هي التالية التي يجب مراقبتها، ستتراجع سريعا، فهي في الوضع اللوجستي نفسه".

وأضاف: "بعد ذلك ستكون الإمارات المتأثرة خلال الأيام الخمسة المقبلة، ثم عندما نصل إلى 15 يوما أو أكثر يبدأ فقدان جزء من إنتاج السعودية".

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، توفير مرافقة بحرية وتأمين إضافي لتشجيع ناقلات النفط على القيام بالرحلة، لكنه لم يحدد موعد بدء تطبيق هذه الإجراءات.

النفط يواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، إذ صعد برميل خام برنت 2.7% إلى 83.60 دولارا في وقت كتابة التقرير، في حين ارتفع برميل الخام الأمريكي 1.19% إلى 77.03 دولارا.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أطقم ناقلات النفط والغاز العالقة في الخليج صاروا يجرون تدريبات يومية على مكافحة الحرائق، ويرتدي البحارة بدلات مقاومة للنيران وأقنعة واقية وخزانات أكسجين، ويتدرّبون على استخدام الخراطيم وطفايات الحريق في مجموعة من سيناريوهات الطوارئ المحاكاة، بما في ذلك حرائق على السطح والجسر وغرفة المحركات.

وازدادت أهمية التدريبات عندما بدأت إيران مهاجمة سفن قرب المضيق، ما دفع أطقم السفن المستهدَفة إلى الإسراع لإخماد الحرائق واحتواء الأضرار التي لحقت بسفنهم.

وحسب الصحيفة الأمريكية تعرضت ما لا يقل عن 11 سفينة لهجمات، بينها 3 هوجمت مساء الثلاثاء الماضي، وأدى هجوم على ناقلة نفط يوم الأحد بواسطة قارب يُدار عن بعد إلى مقتل بحّار هندي.

وأشارت إلى أن نحو 3000 سفينة عالقة في الخليج إثر إغلاق مضيق هرمز.