اقتصاد|الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الطاقة الأمريكي: تأثير حرب إيران على الطاقة سيكون مؤقتا

CARACAS, VENEZUELA - FEBRUARY 11: U.S. Energy Secretary Chris Wright speaks during a joint declaration with Interim President of Venezuela Delcy Rodríguez (not in frame) after a bilateral meeting at Palacio de Miraflores, on February 11, 2026, in Caracas, Venezuela. This is the highest U.S. Government visit to Venezuela after the capture of Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores on January 3. The U.S. Treasury Department issued a general license to facilitate the exploration and production of oil and gas in Venezuela on February 10, 2026. (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)
كريس رايت: قد نشهد ارتفاعا طفيفا في أسعار البنزين (غيتي إيميجز)
Published On 5/3/2026

حفظ

قال ‌وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لقناة فوكس نيوز -أمس الأربعاء- ⁠إن تأثير حرب ⁠إيران على أسواق الطاقة سيكون مؤقتا وزهيدا مقابل تحقيق الأهداف العسكرية الأمريكية، مضيفا أن أسعار البنزين قد تشهد ارتفاعا طفيفا.

وأدت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران والضربات التي شنتها طهران ⁠لاحقا إلى تفاقم التوترات الإقليمية وشل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما عطل تدفقات النفط والغاز الحيوية من الشرق الأوسط وأدى إلى ارتفاع أسعار ⁠الطاقة.

وصعدت أسعار النفط اليوم الخميس في آسيا وسط تزايد المخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز. وارتفعت عقود خامي برنت والوسيط الأمريكي 3 دولارات.

وقال رايت في مقابلة مع فوكس نيوز "سيكون هذا الوضع مؤقتا بالتأكيد"، وأضاف "إمدادات النفط وفيرة في أنحاء العالم، والإنتاج الأمريكي عند مستويات قياسية. لذا سنتجاوز ‌هذه الأزمة، إنها مجرد عثرة على الطريق".

وأكد رايت أن إغلاق مضيق هرمز أمر مؤقت، وأن البحرية الأمريكية تعتزم مرافقة ناقلات النفط عبر الممر المائي الذي ينقل عادة نحو خُمس استهلاك العالم اليومي من النفط.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوفير تأمين ومرافقة بحرية للسفن المصدرة للطاقة من المنطقة للحد من ارتفاع التكاليف.

وردا على سؤال عما إذا ⁠كانت أي سفن تجارية قد طلبت مساعدة البحرية الأمريكية ⁠في الخليج، أجاب "لا، ليس بعد… سنفعل ذلك بمجرد أن يكون بمقدورنا ذلك".

ومن المرجح أن ⁠يفاقم قرار ترمب الحرب على إيران من حالة عدم اليقين التي تخيم على ⁠الاقتصاد الأمريكي.

ورغم أن الولايات المتحدة أقل تأثرا بصدمات الطاقة مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة الأخرى بفضل إنتاجها المحلي من النفط والغاز، فإن التأثير العالمي على التجارة والأسعار والاستثمار قد يمتد ‌ليؤثر سلبا على التوقعات المتفائلة لعام 2026.

إعلان

وقال رايت "هل سنشهد ارتفاعا مؤقتا كما نرى في أسعار البنزين؟ نعم، قد نشهد ارتفاعا طفيفا، لكنني أعتقد ‌أنه ‌ثمن زهيد جدا مقابل إزاحة الدولة التي قتلت من الجنود الأمريكيين في العشرين عاما الماضية أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض"، وفق وصفه.

المصدر: رويترز

إعلان