هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات

FILE PHOTO: A worker walks past oil pipes at a refinery in Wuhan, Hubei province March 23, 2012. REUTERS/Stringer/File Photo
المصافي الآسيوية تكافح لتأمين شحنات نفط بديلة (رويترز)
Published On 5/3/2026
آخر تحديث: 11:14 (توقيت مكة)

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات، إذ تجاوز هامش وقود الطائرات 52 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2022 وأكثر من مثلي مستواه المسجل يوم الجمعة الماضي.

يأتي ذلك في ظل اضطراب تدفقات النفط الخام بسبب التهديدات الإيرانية باستهداف حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأدت تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وتعليق جزء من التجارة عبر المضيق، الذي يمر عبره عادة أكثر من 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، قفزت هوامش التكرير في سنغافورة -وهي مؤشر رئيسي لربحية التكرير في آسيا- إلى ما يقرب من 30 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، مع اضطراب الأسواق بسبب نقص النفط الخام وتوقعات بخفض إنتاج التكرير.

Air India is one of the first carriers who tested and used the Boeing 787 Dremaliner. AI owns 27 of them in a 18 business and 238 economy seat configuration. AirIndia operates since 15 October 1932 and is based in Indira Gandhi International Airport (Delhi) hub. Nowadays is a Star Alliance member. The Boeing 787 Dreamliner is flying since 26 October 2011. Till now 613 units have been built. This type of plane is a new technological advanced and fuel efficient wide body twin engine jet airliner. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
تجاوز هامش وقود الطائرات 52 دولارا للبرميل (غيتي إيميجز)

وقود الطائرات والديزل يقودان الارتفاع

وقاد وقود الطائرات والديزل ارتفاع هوامش الربح بين المنتجات النفطية في آسيا، كما ارتفعت هوامش وقود الديزل منخفض الكبريت إلى أكثر قليلا من 48 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2022.

وقالت جون غوه، كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز، إن هذه القفزة تعكس مؤشرات على نقص وشيك في المواد الخام التي تدخل إلى المصافي بسبب الاعتماد على النفط القادم من الشرق الأوسط، الذي يواجه اختناقا عند مضيق هرمز.

وأضافت أن وصول مصادر بديلة من النفط الخام قد يستغرق شهرا أو شهرين، مما يضطر المصافي إلى خفض الكميات الداخلة لتجنب الإغلاق المبكر، في وقت قد تتراجع فيه مخزونات المنتجات النفطية بسرعة إذا لم تصل إمدادات جديدة قريبا.

وفي الوقت نفسه، تكافح المصافي الآسيوية لتأمين شحنات نفط خام بديلة، إذ بدأت بعض المصافي في الصين خفض إنتاجها، بينما تبحث الهند عن مصادر بديلة لاستيراد النفط الخام، كما علقت الصين وتايلاند صادرات الوقود المكرر، وهو ما قد يقلص الإمدادات في المنطقة.

المصدر: رويترز

