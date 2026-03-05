نوفاك: روسيا ستناقش قريبا وقف صادرات الغاز إلى أوروبا

كشف ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي -اليوم ⁠الخميس- أن الحكومة في ⁠موسكو ستجتمع قريبا لبحث وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أن ⁠روسيا بوسعها وقف الإمدادات فورا وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ناجم عن الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل -⁠الذي أشار إلى أنه لم يُتخذ بعد- برغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على مبيعات روسيا من الغاز والغاز الطبيعي المسال.

وقال نوفاك -وهو المسؤول الذي عينه بوتين لتولي ملف الطاقة- للصحفيين: "بناء على تعليمات الرئيس، ‌سنجتمع قريبا لمناقشة الوضع الحالي مع شركات الطاقة والطرق المحتملة لنقل إمداداتنا من الطاقة".

وأضاف "سنبحث الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريبا، وسنناقش أيضا كيفية الاستفادة من الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية".

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من ⁠12 % من الإمدادات الأوروبية.

فوضى الحرب على إيران

وأمس الأربعاء أكد الرئيس الروسي أن بلاده كانت موردا موثوقا، لكن الفوضى التي أحدثتها الحرب على إيران في سوق الطاقة دفعت مشترين إلى الاستعداد لدفع أعلى الأسعار مقابل كميات الغاز.

وقال: "ظهر عملاء مستعدون لشراء الغاز الطبيعي نفسه بأسعار أعلى، في هذه الحالة بسبب أحداث الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وما إلى ذلك".

وأضاف: "هذا أمر طبيعي؛ لا يوجد هنا شيء ولا أجندة سياسية، إنها مجرد أعمال".

وتابع بوتين: "إذا ظهر مثل هؤلاء المشترين الذين يدفعون علاوة سعرية، فأعتقد، بل أنا متأكد، أن بعض الموردين التقليديين -مثل الأمريكيين والشركات الأمريكية- سيغادرون بالطبع السوق الأوروبية إلى أسواق تدفع أكثر".

وتراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل حاد منذ عام 2022 بسبب العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

إعلان

ورغم ذلك، تعد روسيا ⁠ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال ⁠إلى الاتحاد الأوروبي، وتسوق الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم في البحر الأسود إلى دول منها المجر وسلوفاكيا وصربيا.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن: