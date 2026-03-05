حرب إيران تهدد ألمانيا بخسائر اقتصادية بقيمة 46 مليار دولار

قال معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو)، اليوم الخميس، إن اقتصاد ألمانيا قد يتكبد خسائر تصل إلى 40 مليار يورو (46.4 مليار دولار) خلال العامين المقبلين، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار المعهد إلى أن ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل قد يكلف ألمانيا نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و0.6% في 2027، وقال إن هذا ⁠سيمثل خسارة في الناتج الاقتصادي تبلغ حوالي 40 مليار ⁠يورو على مدى عامين.

وقال ⁠المعهد إن أسعار النفط إذا ارتفعت إلى 150 دولارا للبرميل، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي ‌الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.5% و1.3% في عامي 2026 و2027 على الترتيب، مما سيؤدي ‌إلى ‌خسارة تزيد عن 80 مليار يورو.

ورغم انخفاض التجارة الفعلية مع إيران خلال السنوات الماضية، يرى المعهد أن ألمانيا لا تزال معرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والواردات، ويصف الصراع المستمر في الشرق الأوسط بأنه يشكل "تداعيات خطيرة" على النمو الاقتصادي والتنمية المستقبلية للبلاد.