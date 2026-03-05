الخطوط التركية تحقق أرباحا بقيمة 2.7 مليار دولار في 2025
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها أنهت العام 2025 بصافي أرباح قدرها 2.7 مليار دولار أمريكي.
وذكرت في بيان -أمس الأربعاء- أن صافي أرباح الشركة في العام الماضي، ارتفع من 2.55 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار.
وذكر البيان أن إجمالي حقوق الملكية للشركة ارتفع من 15.46 مليار دولار في نهاية 2024، إلى 20.7 مليار دولار في 2025.
وكشفت الخطوط التركية في 12 فبراير/ شباط الماضي عن طائرتها رقم 500 التي انضمت إلى أسطولها بنهاية العام 2025، التي يكسو هيكلها الخارجي صور 100 ألف من موظفي الشركة ومتقاعديها.
وبذلك تمكنت الشركة من رفع عدد طائراتها من 65 بالعام 2003 إلى 500 طائرة بنهاية العام الماضي 2025.
وساهمت الخطوط التركية هذا العام بنحو 65 مليار دولار باقتصاد البلاد، وتهدف لرفع المساهمة بالاقتصاد إلى 150 مليار دولار بحلول العام 2033، وفق رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية أحمد بولاط.