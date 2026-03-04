خسائر حادة للأسهم الآسيوية تحت وطأة قفزات النفط والغاز

امتدت تداعيات اتساع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران إلى أسواق الطاقة والبورصات، حيث قفزت أسعار النفط والغاز، في حين تعرضت الأسهم الآسيوية لخسائر حادة قادتها كوريا الجنوبية واليابان.

أسعار الغاز المسال تقفز في آسيا وأوروبا

قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوى منذ 2023 بعد توقف إمدادات الغاز من الخليج، إثر تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وقال متعاملون إن الأسعار الفورية في السوق الآسيوية بلغت 25.40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أكثر من 100% مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، مرجحين استمرار الضغوط الصعودية ما دامت صادرات قطر للطاقة معلقة ومسار التجارة الحيوي عبر هرمز معطلا.

وتنتج قطر نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب حصة كبيرة منها إلى مشترين في آسيا، بينهم الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان، وتسارع هذه الدول حاليا إلى البحث عن بدائل وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات.

ونقلت بلومبيرغ عن محلل الغاز الطبيعي المسال لدى "آي سي آي إس" إيفان تان قوله إن الأثر الفوري يتمثل في "منافسة على الشحنات بين أوروبا وآسيا"، إذ يجري في كثير من الأحيان تحويل الشحنات إلى الأسواق الأعلى سعرا، ومع صعود الأسعار في المنطقتين، يراقب المتعاملون فروق الأسعار لتحديد الوجهة الأكثر ربحية.

وفي أوروبا، قفزت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى منذ 2023 بعد ارتفاعها 70% منذ يوم الجمعة، في ظل ضبابية بشأن مدة تعليق صادرات قطر، وتثير التطورات مخاوف بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على تعزيز مخزوناته لفصل الشتاء المقبل، بينما يحاول التكتل تقليص اعتماده على واردات الغاز الروسي.

وحسب تان، ستكون الصين والهند الأكثر تضررا من توقف الإمدادات القطرية بسبب حجم تعرضهما، وقد تتجهان إلى بدائل مثل الفحم بدلا من شراء شحنات فورية مرتفعة التكلفة بعلاوة سعرية.

وعلى المدى الأطول، قد تدفع التداعيات الشركات إلى "إعادة التفكير في استراتيجيات تنويع محافظها"، وفق قوله.

النفط يرتفع

ارتفعت أسعار النفط 3% اليوم الأربعاء، إذ أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط، لكن وتيرة المكاسب تباطأت مقارنة بالجلستين السابقتين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن البحرية الأمريكية قد تبدأ في مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وفي أحدث تعاملات ارتفع خام برنت 3.33% إلى 84.08 دولارا في حين زاد الخام الأمريكي 3.31% إلى 77.03 دولارا للبرميل، بعد أن سجل عند التسوية أمس الثلاثاء أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2025.

وارتفع الخامان بنحو 5% أو أكثر في الجلستين السابقتين.

وتشير التوقعات إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة في المدى القريب في وقت يقيم فيه المتعاملون مخاطر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وتوقعت بنك جيه بي مورغان أن تتوقف إمدادات النفط الخام من العراق والكويت في غضون أيام إذا ظل مضيق هرمز مغلقا، مقدرة خسائر في الإمدادات تصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا.

ورفعت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل وتوقعاتها للغاز الطبيعي المسال إلى 17 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للربع الأول من 2026.

ورفعت بنك غولدمان ساكس توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت للربع الثاني من 2026 بمقدار 10 دولارات إلى 76 دولارا للبرميل، و9 دولارات لخام غرب تكساس الوسيط إلى 71 دولارا، وعدلت توقعاتها للربع الأخير من 2026 لخام برنت إلى 66 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولارا.

الأسهم الآسيوية

تحت وطأة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، محت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها منذ الفوز الكاسح لرئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي في انتخابات أوائل فبراير/شباط، والذي رافقته تعهدات بحزم إنفاق تحفيزية وخفض للضرائب.

وأغلقت الأسهم اليابانية على تراجع بأكثر من 3.6% اليوم الأربعاء، بعدما بدأ المستثمرون تسعير مخاطر امتداد الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول بوتيرة أكثر حدة، ما رفع إجمالي هبوط السوق خلال الأسبوع إلى نحو 8%.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.61%، فيما انخفض المؤشر الأوسع "توبكس" 3.67%، وكانت أسهم التكنولوجيا البارزة مثل "سوفت بنك" و"طوكيو إلكترون" -التي ساعدت في دفع المؤشرات إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي- ضمن الأكثر تعرضا لعمليات بيع.

خسر مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية أكثر من 12%، بعد تراجعه 7.2% أمس الثلاثاء، مسجلا أسوأ أداء خلال يومين منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتوقفت التداولات لمدة 20 دقيقة اليوم الأربعاء بعد انخفاض المؤشر بأكثر من 8% قبل أن تعاود النشاط وفق قواعد السوق.