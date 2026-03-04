جيه بي مورغان: إغلاق هرمز يهدد إمدادات نفط العراق والكويت

حذر محللون في جيه بي مورغان من أن إغلاق مضيق هرمز قد يجبر العراق والكويت على خفض إنتاج النفط، إذا استمر الإغلاق خلال الأيام المقبلة.

وقال البنك في مذكرة إن إمدادات النفط الخام من العراق والكويت يمكن أن تبدأ في التوقف في غضون أيام إذا ظل المضيق مغلقا، مما قد يؤدي إلى تراجع يبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا في الإمدادات بحلول اليوم الـ8 من أحدث صراع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن العراق والكويت لديهما ما يقرب من 3 أيام و14 يوما على الترتيب قبل أن يضطرا إلى وقف صادرات النفط الخام التي تمر عبر المضيق.

ويعد مضيق هرمز ممرا مائيا ضيقا يربط بين الخليج شمالا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبا، ويعبر من خلاله نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر جيه بي مورغان أنه في حال استمرار الإغلاق لفترة أطول، ربما يتفاقم تقلص إمدادات النفط إلى 3.8 ملايين برميل يوميا بحلول اليوم الـ15، و4.7 ملايين برميل يوميا بحلول اليوم الـ18 من الصراع.

العراق يحذر

وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط إن العراق سيضطر إلى خفض إنتاجه بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا في غضون أيام قليلة إذا لم تتمكن ناقلات النفط من التحرك بحرية عبر مضيق هرمز والوصول إلى موانئ التحميل.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن البحرية الأمريكية يمكن أن تبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله إن مضيق هرمز مغلق، وإن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.