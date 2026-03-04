اقتصاد|العراق

جيه بي مورغان: إغلاق هرمز يهدد نفط العراق والكويت

A general view of one of three Atmospheric Residue Desulphurisation units (ARDS) at the Al Zour Refinery, that is under construction in Al Zour, Kuwait, February 13,2020. REUTERS/Stephanie McGehee
الكويت لديه 14 يوما قبل أن يضطر إلى وقف صادرات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
Published On 4/3/2026

حفظ

حذر محللون في جيه بي مورغان من أن إغلاق مضيق هرمز قد يجبر العراق والكويت على خفض إنتاج النفط، إذا استمر الإغلاق خلال الأيام المقبلة.

وقال البنك في مذكرة إن إمدادات النفط الخام من العراق والكويت يمكن أن تبدأ في التوقف في غضون أيام إذا ظل المضيق مغلقا، مما قد يؤدي إلى تراجع يبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا في الإمدادات بحلول اليوم الـ8 من أحدث صراع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن العراق والكويت لديهما ما يقرب من 3 أيام و14 يوما على الترتيب قبل أن يضطرا إلى وقف صادرات النفط الخام التي تمر عبر المضيق.

ويعد مضيق هرمز ممرا مائيا ضيقا يربط بين الخليج شمالا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبا، ويعبر من خلاله نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر جيه بي مورغان أنه في حال استمرار الإغلاق لفترة أطول، ربما يتفاقم تقلص إمدادات النفط إلى 3.8 ملايين برميل يوميا بحلول اليوم الـ15، و4.7 ملايين برميل يوميا بحلول اليوم الـ18 من الصراع.

حقل طاوكي النفطي شمالي العراق يضخ كميات من النفط عبر خط الخط النفطي المتجه إلى ميناء جيهان التركي للتصدير (الأوروبية) epa01748177 Iraqi workers at Tawke oil field in the town of Zakho, northern Iraq on 01 June 2009. The government's Ministry of Natural Resources announced the official start of oil exports from the Tawke field for 01 June at an average rate of 60,000 bpd, The ministry also said that 40,000 bpd of crude exports from Taq Taq field, which has estimated oil reserves of 1.2 billion barrels, would begin traveling by truck and through an Iraqi-Turkish export pipeline and the exported crude from both fields will be marketed by Iraq's State Oil Marketing Organization (SOMO), noting that the revenue will be deposited to the federal government's account. EPA/KAMAL AKRAYI
العراق لديه 3 أيام قبل أن يضطر إلى وقف صادرات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز (الأوروبية)

العراق يحذر

وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط إن العراق سيضطر إلى خفض إنتاجه بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا في غضون أيام قليلة إذا لم تتمكن ناقلات النفط من التحرك بحرية عبر مضيق هرمز والوصول إلى موانئ التحميل.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن البحرية الأمريكية يمكن أن تبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله إن مضيق هرمز مغلق، وإن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.

المصدر: رويترز

إعلان