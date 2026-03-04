"قطر للطاقة" تعلن حالة القوة القاهرة

أعلنت شركة "قطر للطاقة" -اليوم الأربعاء- حالة القوة القاهرة في أعقاب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.

وقالت في بيان إنه عطفا على قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، "تعلن قطر للطاقة أنها قد أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة".

وأضافت قطر للطاقة أنها "تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة".

وكانت الشركة أعلنت -أمس الثلاثاء- عن وقف إنتاج بعض منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في البلاد، وتشمل اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم وغيرها.

ويوم الاثنين أعلنت قطر للطاقة إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان ومدينة مسيعيد الصناعيتين.

يأتي ذلك فيما دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الخامس، وسط اضطرابات بأسواق النفط والغاز وبورصات العالم.